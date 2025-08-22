劉雨柔坐月子「胡凱翔狂傳體重數字」　翻白眼：這老公不能要了

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔和職籃球星胡凱翔在2023年認愛，小倆口上個月完成結婚登記，同月平安生下女兒「小花生」，平時會透過社群記錄生活的她，今（22）日在IG上傳短片，透露自己在產後坐月子崩潰，原因竟是老公瘋狂減重，讓她一度翻白眼直呼：「這老公不能要了。」

▲▼劉雨柔被老公減重的舉動惹怒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉雨柔以無奈的語氣詢問粉絲：「當你在做月子的時候，老公做什麼事會讓你崩潰？」緊接著她揭曉答案，原來讓她哭笑不得的，正是老公近期的「瘋狂行徑」。她在影片中表示，老公從這禮拜起，突然開始「拚命的、瘋狂的在減重」，此舉與正在努力補充營養、恢復元氣的她形成強烈對比。

▲▼劉雨柔分享坐月子日常。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔進一步指出讓她最痛苦的細節，原來老公不僅僅是埋頭減重，還會「三不五時就會傳他下降的體重數字給我看」，這種炫耀減重成果的行為，對一個正在經歷產後身體變化的新手媽媽來說，無疑是最大的刺激。她以幽默的口吻控訴：「還有什麼比這個更痛苦的事情，太強迫人了吧！」甚至還開玩笑地直接標記「這老公不能要了」，並附上一個大大的戒指符號。

▲劉雨柔對老公的減重行為翻白眼。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）