玉兔懷孕6月「迎來超痛苦產檢」！老公等待1舉動惹火她：讓我晴天霹靂

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚後，同年底生下兒子姆姆，並在事隔兩年多懷上第二胎。目前懷孕約6個月的她，最近在社群網站上傳一段影片，是她迎來「孕期大魔王」、也就是喝糖水試驗的過程，「超痛苦！需禁食空腹8個小時，連水都不能喝。」

▲玉兔迎來所有產檢中最令她感到痛苦的關卡。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



玉兔解釋這次檢測更讓她吃不消，是因為總共要被抽3次血，「新型的測驗是要抽3次血。抽完第一管血後，立馬在10分鐘內喝完75克糖水（超濃根本是糖漿），等一個小時後再抽第2管血，第二個小時要抽第3管血」，而且中途完全不能進食，包括喝水在內，「渴得像在沙漠一樣。」

▲玉兔總共被抽了三次血。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



雖然這已經是玉兔第二次做妊娠糖尿病篩檢，但心裡仍然非常抗拒，「第一胎做糖水測驗時，因為身體太乾，嘴唇還脫皮，這過程對孕媽咪來說真的是超折磨。」

▲玉兔忍耐各種不適。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



玉兔也呼籲人夫要體諒孕婦的辛苦，「孕媽咪在孕期除了要承受身體的不適外，還要接受各種測驗和檢查。請各位爸爸們，在做完糖水測驗時，立馬奉上美食，水和飲料也是必備唷。」最後，她還打趣提醒：「請不要學Howard在孕媽咪禁食等待時，在旁邊喝冰咖啡，會惹怒媽媽唷。」

▲玉兔拍下老公在旁邊喝冰咖啡的一幕。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）