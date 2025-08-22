沈玉琳住院後「胖了3公斤」　治療現況曝光！澄清沒得5病

記者劉宜庭／綜合報導

沈玉琳日前證實罹患白血病（血癌），引發各界關心，網路上也出現諸多關於他病情的謠言。對此，他今（22日）透過社群平台發布長文，除了還原發病過程，也親自闢謠，強調自己一入院就診斷是白血病，並非起初傳聞有其他病因，並曝光最新治療狀況，透露自己住院後食慾反而變好，還「胖了3公斤」，要粉絲不用過度擔心。

▲沈玉琳入院後食慾佳。（圖／翻攝沈玉琳臉書）

沈玉琳在文中鄭重澄清，自從他住院以來，外界傳聞不斷，但他「沒有猛爆性肝炎，沒有水腦症，沒有B肝帶原，沒有多重器官衰竭，也沒有因病去傷到別的器官。」他強調，除了白血病外，自己的身體各項功能都很正常，沒有三高、血壓和發炎指數也都正常。

對於外界揣測他發病的原因，他也一次說分明。沈玉琳表示，自己平時生活養生，不應酬、不喝酒、早睡早起，並非媒體所說的B肝帶原者，吃的保健品也是醫生根據抽血報告開立的維生素。他感嘆，白血病根本無法預防，即便他每三個月就驗血、每年都做高階健檢，仍在發病前三個月的報告完全正常之下，突然急性發病。

沈玉琳也向粉絲報告最新的治療進度，表示目前正在台大醫院，接受權威醫師侯信安教授的治療，一切「進展非常順利」。他更透露，住院後可能因為心情放鬆，食慾比之前還好，甚至還胖了3公斤。文末，他也樂觀地向大家喊話，表示自己很快就能康復與觀眾見面，展現出滿滿的求生意志與正能量。