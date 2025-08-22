《怪奇物語》米莉芭比布朗宣布當媽！　21歲沒懷孕「直接領養」甜揭私密心聲

記者蕭采薇／綜合報導

以《怪奇物語》主角「伊萊雯」（Eleven）一角，走紅全球的人氣女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），近日正式宣告升格為人母。不過21歲的她不是懷孕，而是直接領養一名女嬰。

▲米莉芭比布朗以《怪奇物語》走紅，曾一度是全球最炙手可熱的童星。（圖／達志影像／美聯社）

米莉芭比布朗透過IG表示：「今年夏天，我們透過領養迎來了我們可愛的女兒。我們非常激動，能夠在平靜私密的環境中，開啟為人父母的美好篇章。」她在去年5月與「邦喬飛樂團」主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）之子、交往4年的傑克邦喬飛（Jake Bongiovi）正式成為夫妻。

米莉芭比布朗也曾在今年3月受訪時透露，非常期待成為一名母親，「我媽媽21歲就生了第一個孩子，那時我爸爸也才19歲。」而這在遇到傑克邦喬飛之前，這已經是她的願望了。米莉芭比布朗說，從她還是小北鼻的時候，就曾跟媽媽說：「我想要成為一名母親，就像媽媽對我那樣。」

▲米莉芭比布朗與「邦喬飛樂團」主唱的兒子傑克邦喬飛，在去年五月結婚。（圖／翻攝IG）

當時米莉芭比布朗也透露，她和傑克邦喬飛都希望婚後組建一個大家庭，「我來自有四個孩子的家庭，他也是。這肯定是我們未來的計劃，但對我來說，擁有自己的孩子和收養孩子沒什麼區別。」如今看來，當時或許就正在著手領養的計畫。