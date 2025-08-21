籃球女神恢單1年「控前夫家暴外遇」　抖離婚內幕：我憋太久了

記者王靖淳／綜合報導

來自馬來西亞的網紅恬恬擁有「籃球女神」的封號，一年前宣布和前夫離婚的她，最近透過IG發文罕見公開自己離婚的心路歷程，並坦承多年隱忍的痛苦細節。貼文曝光後，立刻掀起討論，「這次說出來，是想給自己一個解脫，我憋著太久了。」

▲恬恬公開離婚內幕。（圖／翻攝自Instagram／tyantyan1105__）

恬恬提到，一年前結束婚姻時對外聲稱是和平離婚，其實背後充滿無法啟齒的傷痛。她透露，從懷孕開始就察覺前夫有異樣，查手機後發現對方不但深夜約會外遇對象，甚至還偷偷與小象主播聯繫，「手機裡都是那個女生跳舞的視頻，兩個星期刷了RM8000給她，用的還是我幫他賺的錢。」更令她心碎的是，前夫的曖昧對象不只一人，她發現對方曾在遊戲中與女玩家建立關係、下載友人性感照，甚至被她發現手機存有嫖妓的聯絡方式，種種行徑讓她相當心寒。

除了情感上的背叛，恬恬更進一步指控前夫在財務上的長期剝削與精神、肢體上的雙重虐待。她回憶，前夫在創業後每天在家躺著什麼都不做，等到戶頭空了、繳不出孩子學費與租金時，才回頭要她幫忙銷售產品，多年來陷入無限循環。恬恬更爆料，前夫過往用來炫富的勞力士名錶、名車與車牌，其實都是她的錢。

▲恬恬1年前宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／tyantyan1105__）

此外，恬恬的前夫更欠她高達6位數的款項長達5年，至今仍以每月2500元馬幣的方式龜速償還，當時她開口討錢時，換來的總是爭吵，對方甚至以「我們是夫妻，有一輩子的時間來還我」作為拖延的藉口。令她心碎的是，她還經歷過前夫的暴力相向，包含「拳打腳踢、蓋我巴掌」，甚至將她房間內的所有物品砸爛。

恬恬也解釋自己長久以來被冠上「小三」罪名的始末，並坦言婚姻關係早已名存實亡，兩人除了一張註冊紙以外 ，連基本的求婚、戒指或婚禮都沒有，當初會去登記結婚，只是為了不想報生紙上沒有爸爸的名字。恬恬表示公開這一切時手都在顫抖，並坦承自己是個怕事的人，害怕外界的指指點點，更不願讓孩子知道父親的真實樣貌。然而，如今她決定不再獨自承受，同時也強調，「這次說出來，是想給自己一個解脫，我憋著太久了。」