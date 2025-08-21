國寶級女詩人零雨難得現身！攜歌后推出新專輯

記者蔡琛儀／台北報導

目宿媒體持續推廣文學，今年為台灣當代重要女性詩人零雨推出跨界企劃《聽見零雨》，今（21日）舉辦發表會，由馬世芳主持，董事長童子賢親自站台。企劃邀來金曲歌后羅思容將〈女兒〉組詩譜成專輯《女兒的九十九種藍》，並結合草莓救星、緩緩Huan Huan、OVDS、庵心自在所四大獨立樂團，共同為零雨創作新曲。

▲ 金曲歌后羅思容以零雨組詩創作專輯《女兒的九十九種藍》。（圖／目宿媒體提供）

零雨難得現身，感性表示創作是人類最原始的信仰，讓生命更加豐盛。她回憶〈女兒〉組詩最初刊登於2020年《兩岸詩》，當時便受到羅思容關注，五年後終於化為專輯。她感謝羅思容、各樂團與童子賢的支持，直言一路走來只是安靜寫詩，如今獲得如此多幫助，心中滿是感激。

童子賢則說，《聽見零雨》是目宿媒體首次結合音樂與影像的跨界嘗試，從專輯到MV都突破以往模式。他笑言「今天很高興不用談能源，詩歌把我解救出來」，希望透過音樂與影像，讓更多年輕世代因歌曲而走近詩歌，感受文字的力量。

羅思容坦言，第一次讀到〈女兒〉組詩便深受震撼，竟在一夜之間完成譜曲。她希望《女兒的九十九種藍》能成為屬於世界女兒的歌，也屬於母親與女性的歌。隨著樂團新曲與MV陸續上架，《聽見零雨》正逐步展現詩歌跨界的無限可能。