李易峰遭強制執行2.1億元！　消失3年再登微博熱搜

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星李易峰2022年遭警方通報涉案被行政拘留，在被警方通報多次嫖娼後，個人帳號、工作室官方帳號「壹峰信」、李易峰全球後援會官方帳號等皆被微博平台火速封禁，就連抖音帳號也已搜尋不到，形象瞬間跌到谷底。如今又傳出他的公司被強制執行2.1億元，還登上微博熱搜，引發熱議。

▲李易峰被強制執行2.1億元。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，李易峰及其相關公司最近遭北京市朝陽區人民法院法院進行強制執行，涉及金額高達約4990萬元（約2.1億）。此次被執行的單位包含他投資的上海峰岩文化傳媒中心，以及北京博眾星和影視有限公司等。消息曝光後，立刻吸引網友在微博上討論，紛紛表示「好多錢」、「明明可以有大好前程的」、「再次聽到你的消息居然是以這種方式。」

▲李易峰因嫖娼，形象跌到谷底。（圖／翻攝自微博）



事實上，李易峰曾在去年悄悄開了新的私人帳號，短短時間就創下百萬條轉發的紀錄，然而該帳號只維持6天就被封禁。今年4月，他轉移陣地在泰國舉辦個人演唱會，吸引了大批粉絲專程飛往泰國支持，現場滿是他代表色「綠色」的應援燈海，氣氛熱烈。如今傳出公司被強制執行，再度掀起網友討論及關注。