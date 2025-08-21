輝人回來跑「灶咖」！全新巡演海外首站獻台「4種票價」實名制寵粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手輝人時隔1年展開全新FAN-CON巡迴，海外首站即選定如自家「灶咖」般自在的臺灣，《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in TAIPEI》將於10月25日在臺北國際會議中心舉辦，演唱會門票將於8月30日上午11點在ibon售票網站開賣，採實名制購票。

▲輝人全新巡演海外首站在台灣。



整場演出將以她幽默輕快的辦公室世界觀為背景，除了一系列粉絲耳熟能詳的招牌熱門歌曲外，還將帶來專為本次FAN-CON重新編曲的特別舞台。面對出道以來首次舉行的個人粉絲演唱會巡迴，她精心設計能與珍愛的粉絲近距離互動的多元環節，勢必帶來滿載驚喜與感動的難忘時光，也讓MOO MOO們（官方粉絲名）更加期待這位魅力四射的歌手在舞台上綻放出前所未有的光彩。

輝人近年與臺灣緣分深厚，去年不僅將安可演唱會的唯一安可場定在高雄，此後更頻頻造訪臺灣，參與跨年晚會、拼盤演唱會與音樂祭等活動，足跡遍佈北中南，用實際行動回饋粉絲的熱情支持，海外首站設在臺灣，足見對粉絲的用心之處。

▲輝人祭出多項福利寵粉。



本次粉絲演唱會票價分為5800元、4800元、3800元、3200元，購票者皆可獲得一張臺北場限定小卡。其中，購買5800元票價者將獲得VIP專屬小卡一張，還能參與AFTER TALK並有機會抽1對1合照、1對10合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。購買4800元票價者有機會抽1對10合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買3800元及3200元票價者則有機會抽1對10合照及親簽海報。