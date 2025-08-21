楊千霈摘扁桃腺「失去嗅覺味覺」！　求助中醫臉上扎滿針：挺吃力

記者王靖淳／綜合報導

女星楊千霈不久前住院動手術摘除扁桃腺，今（21）日她露面分享近況，發文透露自己求助中醫，同時也曬出一段臉上扎滿針的自拍短片，向外界報平安，「現在講話還是挺吃力的。」

▲楊千霈坦言喉嚨仍不太舒服。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

楊千霈表示自己聽了許多網友建議，開始接受中醫治療，希望藉由針灸來改善味覺及嗅覺的恢復問題。她坦言目前說話時仍帶著明顯鼻音，聲音的共鳴也有改變，咽喉後方更是時常感到不適。對此，中醫師向她解釋是因為傷口仍在癒合，就像一般外傷會有緊繃感一樣，因此透過針灸幫助放鬆肌肉，「我自己是覺得，我常常講話講講我就要用手去壓它，讓它比較不會這麼疼痛。」

▲楊千霈去中醫針灸。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

楊千霈也提到，長時間的說話容易讓她感到疲倦，甚至只說幾句話就會出現喉嚨痠痛、口乾舌燥等狀況。這次治療後，醫師針對她的右側進行放鬆，她直言「我覺得還蠻有用的，現在這邊比較沒有那麼痛，也不用特別一直加壓它。」此外，針灸也在鼻子旁邊下針，與嗅覺相關，現場還嘗試聞靈芝、枸杞等中藥材，但她坦言仍「聞不太到」。

▲楊千霈分享復原進度。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

經過這段時間的休養及治療，楊千霈透露自己已不再依賴止痛藥與消炎藥。回想過去兩個多禮拜，她每天必須吃下超過20顆藥物，讓她倍感負擔。如今選擇轉向中醫調理體質，期盼能改善發炎與虛弱的狀態。她笑說現在「比較容易累」，因此即使以前習慣每天慢跑半小時，醫生也建議至少一個月後才能恢復運動。

▲楊千霈。（圖／翻攝自Instagram／pinkbabe0309）

最後，楊千霈坦言目前體力還未完全恢復，稍微說話就容易感到喘不過氣。對此，中醫師也特別開立活血化瘀的藥方，幫助傷口進一步修復。