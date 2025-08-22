圖、文 / 好事聯播網

▲柏霖與安吉首度獻聲演出廣播劇《我們的AI情書》，將於8月21日起於好事聯播網播出。

七夕將至，好事聯播網推出原創廣播劇《我們的AI情書》搶攻情人節商機，8月21日起連播7天，每天3個時段播出，要陪聽眾學會那句最簡單卻最難開口的話——「我愛你」。

天生藝術家柏霖PoLin與輕甜系創作女聲ANGIE安吉首度攜手獻聲演出一對陷入感情誤會的情侶，兩人配音默契十足，情感堆疊真摯動人，錄音時讓製作團隊數度屏息，隨角色情緒一同起伏。

劇情描述男主角子維面對愛情的笨拙與沉默，透過AI學習「如何愛一個人」；女主角予恩則在誤會與自我懷疑中，找回信任與勇氣，AI成了兩人重新對話的契機。

柏霖PoLin笑說：「第一次上廣播電台就是錄製廣播劇很有趣，這是一個很時下流行的話題，不知道會不會有人用AI表達愛，到後來只會用AI來表達愛呢？人性可不是AI可以取代的。」他的演繹從含蓄到完全釋放，呈現男孩學習成為成熟戀人的成長歷程。

ANGIE安吉在錄音後分享到：「其實平常我在生活上遇到很多問題也會跟AI一起討論解決，不只是愛情問題、工作問題、朋友間遇到的大大小小的事情，他已經是我的Best Friend。但是最重要的還是要保有一顆真心的愛，才能好好的愛所有人。就算可能會出現很多問題，但那是愛最美好的樣子。」她用溫柔中帶堅定的聲線，細膩詮釋女性在愛裡的敏感與渴望。

好事聯播網表示，《我們的AI情書》專為七夕打造，獻給每個曾因沉默而錯過、如今願意重新說愛的人，將於8月29日情人節當天播出完結篇。

《我們的AI情書》播出資訊

播出期間：2025年8月21日至29日（共7集）

播出頻率：每日3個時段（早／中／晚）

演出卡司：柏霖PoLin、ANGIE安吉

官方資訊：好事聯播網社群與官網