ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

女神全智賢回歸小螢幕！
先看到兔子還是鴨子？測你真實面
余天盼余苑綺入夢
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

洗菜 彭海義 陳喬恩 成賢珠 黃氏 兄弟 蕾菈 鹿單東

《我們的AI情書》開播　柏霖、安吉首度合作演出戀人

圖、文 / 好事聯播網

▲（圖／好事聯播網提供）

▲柏霖與安吉首度獻聲演出廣播劇《我們的AI情書》，將於8月21日起於好事聯播網播出。

七夕將至，好事聯播網推出原創廣播劇《我們的AI情書》搶攻情人節商機，8月21日起連播7天，每天3個時段播出，要陪聽眾學會那句最簡單卻最難開口的話——「我愛你」。

天生藝術家柏霖PoLin與輕甜系創作女聲ANGIE安吉首度攜手獻聲演出一對陷入感情誤會的情侶，兩人配音默契十足，情感堆疊真摯動人，錄音時讓製作團隊數度屏息，隨角色情緒一同起伏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇情描述男主角子維面對愛情的笨拙與沉默，透過AI學習「如何愛一個人」；女主角予恩則在誤會與自我懷疑中，找回信任與勇氣，AI成了兩人重新對話的契機。

柏霖PoLin笑說：「第一次上廣播電台就是錄製廣播劇很有趣，這是一個很時下流行的話題，不知道會不會有人用AI表達愛，到後來只會用AI來表達愛呢？人性可不是AI可以取代的。」他的演繹從含蓄到完全釋放，呈現男孩學習成為成熟戀人的成長歷程。

ANGIE安吉在錄音後分享到：「其實平常我在生活上遇到很多問題也會跟AI一起討論解決，不只是愛情問題、工作問題、朋友間遇到的大大小小的事情，他已經是我的Best Friend。但是最重要的還是要保有一顆真心的愛，才能好好的愛所有人。就算可能會出現很多問題，但那是愛最美好的樣子。」她用溫柔中帶堅定的聲線，細膩詮釋女性在愛裡的敏感與渴望。

好事聯播網表示，《我們的AI情書》專為七夕打造，獻給每個曾因沉默而錯過、如今願意重新說愛的人，將於8月29日情人節當天播出完結篇。

《我們的AI情書》播出資訊
播出期間：2025年8月21日至29日（共7集）
播出頻率：每日3個時段（早／中／晚）
演出卡司：柏霖PoLin、ANGIE安吉
官方資訊：好事聯播網社群與官網

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

好事好事聯播網989好事989我們的AI情書柏霖安吉廣播

推薦閱讀

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面臀型全看光激辣

10小時前

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

2小時前

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

1小時前

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實

11小時前

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！7年前新聞被翻出…真相衝擊

8/21 08:14

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！1個月要減到45kg：忍耐不會辜負妳

18小時前

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

8/20 15:55

Joeman住進開箱過的上億豪宅？　網友挖5年前影片驚呼厲害

Joeman住進開箱過的上億豪宅？　網友挖5年前影片驚呼厲害

3小時前

《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況

《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況

18小時前

短劇男神驚傳重症命危！突消失1年住進ICU　副作用暴肥連聲音都變

短劇男神驚傳重症命危！突消失1年住進ICU　副作用暴肥連聲音都變

19小時前

YTR黃氏兄弟被抓包用《鬼滅》盜版素材！　急上火線道歉包場謝罪

YTR黃氏兄弟被抓包用《鬼滅》盜版素材！　急上火線道歉包場謝罪

12小時前

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

20小時前

熱門影音

虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
宋芸樺暴雷「劉品言寶寶性別」 驚覺說溜嘴：我先回家了XD

宋芸樺暴雷「劉品言寶寶性別」 驚覺說溜嘴：我先回家了XD
GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
于正.林心如撕破臉14年！ 曝「和解了」認當年太小氣

于正.林心如撕破臉14年！ 曝「和解了」認當年太小氣
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露
台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

台灣之光！建中樂旗隊奪2025世界冠軍　《進行曲》真實改編重現熱血青春

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

梧桐妹曝光賈靜雯比基尼照　修杰楷淡定：該看的都看過

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

看更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

即時新聞

剛剛
剛剛
45分鐘前0

許凱爆新戀情！對象是夯劇女星…遭酸炮友反擊「是女友」私帳洩密

53分鐘前34

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚！台KOL茂木太太原因全說了

1小時前914

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人深夜PO文求助「很多人在找他」

1小時前1

哈佛女星成插畫家！　宣布開畫展「展現反骨一面」：不當最善良的人

1小時前0

8月22日星座運勢／雙魚遠離已婚對象！　金牛桃花開但錢包失血

1小時前37

陳文茜抗癌驚吐關節惡化！　「回到嬰兒時期」靠特別護理師餵食

2小時前1419

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！淚提解約：這6年發生太多事

2小時前20

80歲男星彭海義猝逝！超商廣告的阿伯就是他…同框Selina當臉書封面

2小時前0

《我們的AI情書》開播　柏霖、安吉首度合作演出戀人

3小時前9

Joeman住進開箱過的上億豪宅？　網友挖5年前影片驚呼厲害

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣
    10小時前1812
  2. 蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！
    2小時前2417
  3. 金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」
    1小時前1812
  4. 資深男星家中猝逝享壽80歲！　「疑心肌梗塞」家屬悲痛證實
    11小時前248
  5. 雷／《我們六個》盧哥哥結局網爆哭！
    8/21 08:1461
  6. 陳喬恩「睡覺真的會瘦」公開菜單！
    18小時前6
  7. 5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」
    8/20 15:55182
  8. Joeman開箱新家電視　網友見1細節驚呆
    3小時前8
  9. 《母胎單身》志受首認「無法棄權」：短暫交往勝理！公開戀情現況
    18小時前4
  10. 短劇男神驚傳重症命危！突消失1年住進ICU
    19小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合