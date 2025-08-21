超商店員認出是明星！林凡聽歌名傻眼：那是林曉培　尷尬沉默了

記者劉宜庭／綜合報導

歌手林凡以其溫暖療癒的歌聲聞名，擁有多首經典情歌如〈一個人生活〉、〈五天幾年〉。近日她在社群平台分享了一段在便利商店被店員認出的趣事，沒想到對方雖然知道她是歌手，卻將她誤認成另一位「林」姓實力派唱將林曉培，一連串的「猜歌名」互動讓她哭笑不得，最後只好尷尬地逃離現場。

▲林凡知名的歌曲有〈一個人生活〉、〈五天幾年〉與〈重傷〉等等。（圖／翻攝自林凡臉書）



林凡在貼文中描述，當天她在超商結帳時，店員突然問她：「你是唱歌的那位林....？」她低調承認後，店員竟熱情地接著唱：「喔～妳就是那個『煩啊煩啊煩到不能...』」，讓她哭笑不得地當場更正：「欸，那是林曉培....。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼見認錯人，店員試圖挽回局面，再度自信地說：「喔喔～我知道！妳就是那個『到海邊走走..』.」，這個模糊的線索讓林凡完全不知如何回應，只能選擇「沈默」。沒想到店員還補上一句：「啊我們這個年齡都知道啦！」

林凡笑稱，當下已感覺到店員的「不知所云」，為了避免自己忍不住大笑出來，只好迅速結帳離開。這段有趣的插曲也引來粉絲熱烈回應，紛紛留言「哈哈，尷尬了」、「妳要不要唱個兩句幫助他恢復記憶？」意外掀起一陣熱議。