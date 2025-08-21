河北彩伽「1影片分享數2.2萬次」羞喊：尖尖哇嘎奶　預告新作登場

▲河北彩伽在IG旅遊帳號中預告預計在八月會推出新作。（圖／翻攝自IG／saika_trip_official)）

記者陳致平／台北報導

日本女星河北彩伽（舊名：河北彩花）近來在演藝與網路領域多元發展，人氣直直上升，穩坐「天下第一人」寶座。她近日在旅遊帳號的互動影片中，被問到哪支作品分享數最高時，竟一臉茫然，用日文羞喊「尖尖哇嘎奶（完全不知道）」，自然又可愛的反應再次圈了一批粉絲。

河北彩伽近日在IG「河北彩伽旅遊手帳」帳號中更新影片，與頻道的工作人員互動談及經營旅遊帳號的心得，河北透露，自己最喜歡的內容是「釣蝦」體驗影片，並笑說「單純只是我個人喜歡而已」。不過，實際上表現最亮眼的，卻是「寧夏夜市」的遊記，影片中介紹了豐富的在地夜市美食，分享數一舉突破 2.2 萬次。面對這樣的驚人成績，她還忍不住皺眉自嘲，「為什麼？我的主帳號也沒那麼多分享，我的本帳也想被分享！」展現她直率的一面。

▲河北彩伽以歌手身份「萌名」來台舉辦演唱會。（圖／翻攝saika_kawakita__official）

除了旅遊帳號引發熱烈討論，河北的歌手身分同樣備受關注。她以「萌名」為藝名推出單曲《一直在一起》，但之後音樂方面消息不多。她坦言，團隊一直有在討論發表的刑事，但始終沒有真正定案。不過她也預告，最快在八月就可能有全新單曲與大家見面，並強調自己會加快準備步伐，讓作品以更多元的方式呈現給粉絲。

▲河北彩伽創辦了專門的旅遊社群帳號「河北彩伽旅遊手帳」，記錄自己來台旅遊的點點滴滴。

河北彩伽的 IG 官方帳號 「河北彩伽旅遊手帳」 自今年 2 月創立以來，更新速度驚人，影片足跡遍布大稻埕、木柵、西門町，甚至南下台南。她還親自開箱台灣國民零食和各家手搖飲，親民度破表。超高更新頻率讓不少台灣粉絲笑說，「河北彩伽根本住在台灣！」對此，負責經營的小編也曾分享，「河北小姐都是利用工作空檔，特地從日本飛來台灣拍攝」，揭示了河北人氣背後的努力耕耘。

在影片下方，粉絲也紛紛留言支持，「河北是當台日觀光代言人的最佳選擇」、「期待新歌」、「遊記真的很好看」、「早晚都要看河北」，顯見無論旅遊內容或音樂作品，都受到不同面向粉絲的期待。

▲河北彩伽被封為「三上悠亞接班人」 。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，河北彩伽近期行程滿檔，她才剛結束 8/8–8/10參加 TRE 台北國際成人展，隨後 8/17 又在台北舉辦亞洲巡迴演唱會最終場，現場座無虛席。在日本也有 FC 相關活動，緊接著還將於 9/6 前往泰國曼谷舉辦粉絲見面會。從旅遊影片、音樂舞台到國際活動，河北彩伽展現的不只是話題度，更是積極轉型的決心，未來的發展同樣令人期待。