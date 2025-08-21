曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

80年代紅極一時的泰雅族女歌手千百惠（本名鍾蘭芯），1984年憑藉首張專輯《絲雨長巷》一舉成名，代表作〈想你的時候〉、〈走過咖啡屋〉、〈煙雨濛濛〉等經典歌曲紅遍兩岸三地。她清亮的嗓音深受歌迷喜愛，如今卻驚傳已於8月19日在北京病逝，享壽62歲。

▲千百惠離世。（圖／翻攝自微博）

回顧千百惠的情感經歷，她在1991年前往北京參加活動時，與剛新婚不久的知名作曲家高大林傳出婚外情，最終「小三扶正」修成正果。當年這段婚姻備受輿論抨擊，也讓她逐漸淡出演藝圈，毅然決然把生活重心轉移至大陸，放下歌壇舞台，選擇當個相夫教子的家庭主婦。

直到2022年，千百惠受訪時，首度正面回應這段戀情。她坦言：「確實是為了愛情、為了高大林，才決定定居北京。」她強調，自己當時渴望過上平凡幸福的家庭生活，因此婉拒了無數次復出的邀約。這些年來，她專心照顧家庭，也陪伴兒子高陸灣成長，母子感情深厚，甚至會在音樂上互相交流。

▲千百惠近年首次談起婚姻。（圖／翻攝自微博）

然而，在訪談中她也意外透露，自己早已恢復單身，並於2021年搬到成都展開新生活。雖然與高大林的婚姻走到盡頭，但她強調自己過得自在且瀟灑。值得一提的是，高大林當年與人氣歌手何靜新婚僅三個月便離婚，外界一度質疑是因外遇導致婚變，使得千百惠長期背負「小三」標籤。即便如此，她始終選擇低調生活，如今隨著病逝消息傳來，不少歌迷在緬懷她歌聲的同時，也再度想起這段陳年往事。