ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

GD「阿嬤頭巾」背後內幕曝！
最愛翻舊帳3大星座！
千百惠病逝！享壽62歲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫安佐 狄鶯 孫鵬 吳建豪 張雁名 范姜彥豐 江瑋琳 粿粿

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

80年代紅極一時的泰雅族女歌手千百惠（本名鍾蘭芯），1984年憑藉首張專輯《絲雨長巷》一舉成名，代表作〈想你的時候〉、〈走過咖啡屋〉、〈煙雨濛濛〉等經典歌曲紅遍兩岸三地。她清亮的嗓音深受歌迷喜愛，如今卻驚傳已於8月19日在北京病逝，享壽62歲。

▲千百惠近年首次談起婚姻。（圖／翻攝自微博）

▲千百惠離世。（圖／翻攝自微博）

回顧千百惠的情感經歷，她在1991年前往北京參加活動時，與剛新婚不久的知名作曲家高大林傳出婚外情，最終「小三扶正」修成正果。當年這段婚姻備受輿論抨擊，也讓她逐漸淡出演藝圈，毅然決然把生活重心轉移至大陸，放下歌壇舞台，選擇當個相夫教子的家庭主婦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到2022年，千百惠受訪時，首度正面回應這段戀情。她坦言：「確實是為了愛情、為了高大林，才決定定居北京。」她強調，自己當時渴望過上平凡幸福的家庭生活，因此婉拒了無數次復出的邀約。這些年來，她專心照顧家庭，也陪伴兒子高陸灣成長，母子感情深厚，甚至會在音樂上互相交流。

▲千百惠近年首次談起婚姻。（圖／翻攝自微博）

▲千百惠近年首次談起婚姻。（圖／翻攝自微博）

然而，在訪談中她也意外透露，自己早已恢復單身，並於2021年搬到成都展開新生活。雖然與高大林的婚姻走到盡頭，但她強調自己過得自在且瀟灑。值得一提的是，高大林當年與人氣歌手何靜新婚僅三個月便離婚，外界一度質疑是因外遇導致婚變，使得千百惠長期背負「小三」標籤。即便如此，她始終選擇低調生活，如今隨著病逝消息傳來，不少歌迷在緬懷她歌聲的同時，也再度想起這段陳年往事。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

千百惠

推薦閱讀

快訊／歌手千百惠病逝！享壽62歲　黃安悲痛證實：永別了老朋友

快訊／歌手千百惠病逝！享壽62歲　黃安悲痛證實：永別了老朋友

3小時前

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

2小時前

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

9小時前

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

1小時前

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

2小時前

金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

3小時前

名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕！再酸：花錢追星很愚蠢

名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕！再酸：花錢追星很愚蠢

5小時前

快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元　三階段開賣

快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元　三階段開賣

11小時前

獨家／孫安佐新女友是她！街頭「愛的抱抱」戀情曝光 　小倆口黏TT見孫鵬

獨家／孫安佐新女友是她！街頭「愛的抱抱」戀情曝光 　小倆口黏TT見孫鵬

8/19 23:22

「極道千金」持大麻吸食器遭判拘30天　章家瑄道歉認了是自己！

「極道千金」持大麻吸食器遭判拘30天　章家瑄道歉認了是自己！

9小時前

曾演出《太陽的後裔》　金珉錫合作李先彬竟被讚：身體非常靈活

曾演出《太陽的後裔》　金珉錫合作李先彬竟被讚：身體非常靈活

1小時前

日本32歲男歌手猝逝！1年半前持毒遭逮　最後發文「到極限了」

日本32歲男歌手猝逝！1年半前持毒遭逮　最後發文「到極限了」

6小時前

熱門影音

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
屈中恆錄影「假牙噴出」超糗　被推薦買下片段：很貴耶！

屈中恆錄影「假牙噴出」超糗　被推薦買下片段：很貴耶！
木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪

木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露
趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

木村拓哉睽違7年帥氣來台超親切　揮手燦笑！與400粉絲合照「比YA啾咪」

木村拓哉睽違7年帥氣來台超親切　揮手燦笑！與400粉絲合照「比YA啾咪」

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

邱宇辰.黃宏軒喇舌被剪求花絮　粉絲嗑「邱骨」他拒：要超過1億

邱宇辰.黃宏軒喇舌被剪求花絮　粉絲嗑「邱骨」他拒：要超過1億

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

動力火車「龍象戰」開唱：是在髮香區嗎？　盼有生之年唱進大巨蛋「擔心坐不滿」

動力火車「龍象戰」開唱：是在髮香區嗎？　盼有生之年唱進大巨蛋「擔心坐不滿」

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

看更多

檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

52分鐘前20

鬧翻賓賓哥！AJ哥自揭「入獄黑歷史」　曾被送貨司機牽扯毒品

1小時前21

曾演出《太陽的後裔》　金珉錫合作李先彬竟被讚：身體非常靈活

1小時前221

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

2小時前510

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

2小時前40

不只韓流！GagaOOLala揭「粉紅經濟」驚人數據　BL、GL年產值上看5.6兆美元

2小時前31

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

2小時前20

林柏宏、宋芸樺《96分鐘》CP感爆棚！　她認了「拍戲必戀愛腦」：有被電到

3小時前21

金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

3小時前0

金宇彬罕見「長髮及胸」造型曝光！　睽違9年再合體秀智

讀者迴響

熱門新聞

  1. 即／歌手千百惠病逝！享壽62歲
    3小時前3033
  2. 千百惠兒子沉痛發聲
    2小時前1010
  3. 5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」
    9小時前182
  4. 千百惠過世　生前最後身影曝光
    1小時前421
  5. GD公開選戴「阿嬤頭巾」背後原因
    2小時前61
  6. 金鍾國超寵愛妻不辦喬遷宴原因曝
    3小時前41
  7. 名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕
    5小時前415
  8. 快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元　三階段開賣
    11小時前121
  9. 孫安佐新女友曝光
    8/19 23:224644
  10. 「極道千金」持大麻吸食器　章家瑄道歉認了是自己！
    9小時前3818
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合