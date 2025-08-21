泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

記者蕭采薇／綜合報導

「泰百女神」Orm Kornnaphat（暱稱Orm），20日前在中國長沙出席活動，原應是與粉絲同樂的盛會，卻疑似因主辦方的嚴重失職與惡意壓榨，導致現場秩序大亂，最終讓敬業的Orm心疼粉絲、委屈落淚，淚灑活動現場，令大批粉絲心碎不已，更引發了對跨國演藝活動亂象的強烈撻伐。

Orm doesn't need to apologize, and mae koy doesn't need to apologize. No one thinks it's your fault. Don't cry na~We know everything, and we know you are really tired. From beginning to end, we love orm. You have always been the best baby.@ormmormm pic.twitter.com/aFwnBhvIO8 — Monkey (@nizhexiaohouer) August 20, 2025

▲Orm被逼超時工作，加上簽名會現場亂象橫生，令她忍不住落淚。

Orm於20日在中國長沙舉辦簽名會，過程中頻頻爆出主辦方「河南壹零玖文化傳媒有限公司」的驚人惡行。現場參與的粉絲指出，主辦方疑似為牟取暴利，竟與黃牛勾結，肆意超售簽名福利，甚至將面對面簽名、1對1合影等原價福利，以高達人民幣3000元（約台幣1萬2673元）及5000元（2萬1122元）的天價倒賣，讓許多普通粉絲權益受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令人髮指的是，主辦方不僅將責任推卸給Orm團隊，謊稱「藝人未簽夠明信片」，還對Orm與Orm的星媽Mae Koy進行無情壓榨，讓她們連續工作長達7至8小時毫無休息，被迫「隱形加班」補簽，導致活動嚴重超時、現場秩序徹底失控，甚至驚動警方介入維持秩序，場面一度混亂不堪。

▲Orm曾透露長期遭私生飯騷擾，為此非常痛苦，而這回到中國活動，下榻飯店資訊也被外流。（圖／翻攝自IG）

面對主辦方的種種惡行，以及現場粉絲長時間的焦急等待，善良的Orm最終情緒崩潰，在道歉環節當場淚灑舞台。她哭著向粉絲道歉，卻仍不忘反覆安慰大家：「不是大家的錯。」

這一幕令在場粉絲無比心疼，更凸顯了Orm的敬業與真誠，讓粉絲們既心疼又憤怒。因為Orm的眼淚並非因為疲憊，而是因為對無法滿足所有粉絲的愧疚。不過針對被指勾結黃牛、超賣福利等指控，主辦單位「河南壹零玖文化傳媒有限公司」目前並沒有回應。

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」，也被稱作是「泰百天花板」。（圖／公關照）



事件爆發後，Orm就讀的泰國詩納卡琳威洛大學迅速發表聲明，緊急派遣專車將她安全接離現場，並強調與主辦方無任何關聯，展現了對學生的強烈保護。當晚，Orm也在微博上發文向粉絲報平安：「我沒事啦，大家好好回家，不用擔心我哦。」然而，粉絲的怒火並未平息，大量粉絲在社交平台發起連署，要求主辦方公開道歉，並呼籲藝人未來赴中國活動務必「謹慎再謹慎」，以避免類似的壓榨事件重演。