ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

GD「阿嬤頭巾」背後內幕曝！
最愛翻舊帳3大星座！
千百惠病逝！享壽62歲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

孫安佐 狄鶯 孫鵬 吳建豪 張雁名 范姜彥豐 江瑋琳 粿粿

泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

記者蕭采薇／綜合報導

「泰百女神」Orm Kornnaphat（暱稱Orm），20日前在中國長沙出席活動，原應是與粉絲同樂的盛會，卻疑似因主辦方的嚴重失職與惡意壓榨，導致現場秩序大亂，最終讓敬業的Orm心疼粉絲、委屈落淚，淚灑活動現場，令大批粉絲心碎不已，更引發了對跨國演藝活動亂象的強烈撻伐。

▲Orm被逼超時工作，加上簽名會現場亂象橫生，令她忍不住落淚。

Orm於20日在中國長沙舉辦簽名會，過程中頻頻爆出主辦方「河南壹零玖文化傳媒有限公司」的驚人惡行。現場參與的粉絲指出，主辦方疑似為牟取暴利，竟與黃牛勾結，肆意超售簽名福利，甚至將面對面簽名、1對1合影等原價福利，以高達人民幣3000元（約台幣1萬2673元）及5000元（2萬1122元）的天價倒賣，讓許多普通粉絲權益受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令人髮指的是，主辦方不僅將責任推卸給Orm團隊，謊稱「藝人未簽夠明信片」，還對Orm與Orm的星媽Mae Koy進行無情壓榨，讓她們連續工作長達7至8小時毫無休息，被迫「隱形加班」補簽，導致活動嚴重超時、現場秩序徹底失控，甚至驚動警方介入維持秩序，場面一度混亂不堪。

▲「泰百天花板」女星Orm（Kornnaphat Sethratanapong），驚傳長期遭私生飯騷擾。（圖／翻攝自IG）

▲Orm曾透露長期遭私生飯騷擾，為此非常痛苦，而這回到中國活動，下榻飯店資訊也被外流。（圖／翻攝自IG）

面對主辦方的種種惡行，以及現場粉絲長時間的焦急等待，善良的Orm最終情緒崩潰，在道歉環節當場淚灑舞台。她哭著向粉絲道歉，卻仍不忘反覆安慰大家：「不是大家的錯。」

這一幕令在場粉絲無比心疼，更凸顯了Orm的敬業與真誠，讓粉絲們既心疼又憤怒。因為Orm的眼淚並非因為疲憊，而是因為對無法滿足所有粉絲的愧疚。不過針對被指勾結黃牛、超賣福利等指控，主辦單位「河南壹零玖文化傳媒有限公司」目前並沒有回應。

▲LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（圖／超奇娛樂提供）

▲超人氣泰國女女CP「LingOrm」，也被稱作是「泰百天花板」。（圖／公關照）

事件爆發後，Orm就讀的泰國詩納卡琳威洛大學迅速發表聲明，緊急派遣專車將她安全接離現場，並強調與主辦方無任何關聯，展現了對學生的強烈保護。當晚，Orm也在微博上發文向粉絲報平安：「我沒事啦，大家好好回家，不用擔心我哦。」然而，粉絲的怒火並未平息，大量粉絲在社交平台發起連署，要求主辦方公開道歉，並呼籲藝人未來赴中國活動務必「謹慎再謹慎」，以避免類似的壓榨事件重演。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Orm

推薦閱讀

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

3小時前

快訊／歌手千百惠病逝！享壽62歲　黃安悲痛證實：永別了老朋友

快訊／歌手千百惠病逝！享壽62歲　黃安悲痛證實：永別了老朋友

5小時前

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

10小時前

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

2小時前

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

4小時前

金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

4小時前

獨家／孫安佐新女友是她！街頭「愛的抱抱」戀情曝光 　小倆口黏TT見孫鵬

獨家／孫安佐新女友是她！街頭「愛的抱抱」戀情曝光 　小倆口黏TT見孫鵬

8/19 23:22

快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元　三階段開賣

快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元　三階段開賣

13小時前

名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕！再酸：花錢追星很愚蠢

名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕！再酸：花錢追星很愚蠢

7小時前

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

2小時前

「極道千金」持大麻吸食器遭判拘30天　章家瑄道歉認了是自己！

「極道千金」持大麻吸食器遭判拘30天　章家瑄道歉認了是自己！

10小時前

蔡卓宜激戰185短劇男神懷孕了！對手男星背景超狂　拍出10億點閱代表作

蔡卓宜激戰185短劇男神懷孕了！對手男星背景超狂　拍出10億點閱代表作

13小時前

熱門影音

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
屈中恆錄影「假牙噴出」超糗　被推薦買下片段：很貴耶！

屈中恆錄影「假牙噴出」超糗　被推薦買下片段：很貴耶！
木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪

木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天

趙露思怒控6年前「遭辱罵挨打」　見公司否認氣喊：無法無天
葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露
王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD

王陽明：大橋頭是我爸的！突Mic drop..還好沒壞XD
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

大牙離婚後首露面「又不是丟臉的事」　揭原因「沒愛了」試過挽回：找不回來..

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

木村拓哉「主動上前握手」訪台3暖舉　親自推道具嚇壞曾寶儀...男神超親切

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

木村拓哉睽違7年帥氣來台超親切　揮手燦笑！與400粉絲合照「比YA啾咪」

木村拓哉睽違7年帥氣來台超親切　揮手燦笑！與400粉絲合照「比YA啾咪」

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

邱宇辰.黃宏軒喇舌被剪求花絮　粉絲嗑「邱骨」他拒：要超過1億

邱宇辰.黃宏軒喇舌被剪求花絮　粉絲嗑「邱骨」他拒：要超過1億

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

動力火車「龍象戰」開唱：是在髮香區嗎？　盼有生之年唱進大巨蛋「擔心坐不滿」

動力火車「龍象戰」開唱：是在髮香區嗎？　盼有生之年唱進大巨蛋「擔心坐不滿」

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

看更多

【眼神會噴火】見有男生坐女兒旁邊？！爸瞪出殺氣XDD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前31

泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

2小時前30

曾背不倫戀罵名！千百惠「小三上位」情史曾轟動　晚年境況曝光

2小時前31

鬧翻賓賓哥！AJ哥自揭「入獄黑歷史」　曾被送貨司機牽扯毒品

2小時前31

曾演出《太陽的後裔》　金珉錫合作李先彬竟被讚：身體非常靈活

2小時前623

千百惠過世　生前最後身影曝光！微笑喊話：我們不見不散

3小時前810

千百惠兒子沉痛發聲！證實母親「突發疾病去世」離演唱會只剩4天

3小時前50

不只韓流！GagaOOLala揭「粉紅經濟」驚人數據　BL、GL年產值上看5.6兆美元

4小時前51

GD「阿嬤頭巾」造型引發風潮！本尊親解背後內幕笑翻網：太真實　

4小時前30

林柏宏、宋芸樺《96分鐘》CP感爆棚！　她認了「拍戲必戀愛腦」：有被電到

4小時前41

金鍾國超寵愛妻！被問「新家會辦喬遷宴嗎？」回答閃瞎眾人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 千百惠兒子沉痛發聲
    3小時前1610
  2. 即／歌手千百惠病逝！享壽62歲
    5小時前3433
  3. 5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」
    10小時前182
  4. 千百惠過世　生前最後身影曝光
    2小時前1222
  5. GD公開選戴「阿嬤頭巾」背後原因
    4小時前101
  6. 金鍾國超寵愛妻不辦喬遷宴原因曝
    4小時前81
  7. 孫安佐新女友曝光
    8/19 23:224644
  8. 快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元　三階段開賣
    13小時前121
  9. 名導突揭女神邱淑貞《赤裸羔羊》爆紅內幕
    7小時前615
  10. 千百惠「小三上位」情史曾轟動
    2小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合