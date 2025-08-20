孫安佐戀愛「大街放閃」！狄鶯認證曝新歡背景　發聲：這個女生很好

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐在2023年分手交往4年的阿乃，感情世界沈寂2年，如今身邊終於有了新戀情，有讀者向《ETtoday星光雲》爆料，19日晚間在西門町街頭遇見孫安佐和新女友約會，一同現身爸爸孫鵬演出的電影《角頭－鬥陣欸》首映會，小倆口互動相當甜蜜，緊緊牽著手，在捷運站還依偎在一起，絲毫不避諱外人眼光，就如同熱戀般的小情侶。對此，狄鶯證實兒子戀情，並透露女方工作是一般上班族，算是相當滿意孫安佐這位女友。

▲孫安佐談戀愛了，甜蜜和女友放閃。（圖／讀者提供）

孫安佐有了戀情後容光煥發，和女友有說有笑，兩人牽著手在西門街頭漫步，最後一起坐捷運回家。孫安似乎不在乎外人眼光，任由女方小手在身上游移，在公開場所愛的抱抱，眼神裡瀰漫著粉紅泡泡，彷彿周圍只有彼此，相當甜蜜。對於孫安佐的戀情，經紀人表示：「就是感謝她也跟我一起照顧安佐。」至於兩人交往多久？經紀人則回應：「這個之後安佐再自己講。」

▲狄鶯疑似早就見過孫安佐女友。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）



根據《三立新聞網》報導，狄鶯回應兒子談戀愛一事：「很正常啊，男生女生交朋友，這個女生很好，大家不會認識，不是演藝圈也不是網紅，她是坐辦公室的，我覺得這樣很好，安佐也比較適合不同領域的人，其實我反而比較不喜歡那些網路網紅的，因為都是自己太熟悉的領域。」