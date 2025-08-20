37歲程予希罕見脫了！突破最大尺度　「正面穿內衣」甜笑美貌曝光

記者黃庠棻／台北報導

37歲氣質女星程予希今年迎來挑戰首度拍攝內衣廣告，擔任黛安芬年度三世代廣告計畫中30代篇的代表人物。這次廣告以「達到自己的標準，就夠了」為核心，呼應品牌強調的舒適、支撐與自由平衡，鼓勵女性自在展現真實自我，由內而外散發自信。

▲程予希擔任黛安芬年度三世代廣告計畫中30代篇的代表人物。（圖／黛安芬提供）

談到這次拍攝，程予希坦言一開始難免緊張，但也樂於接受新挑戰「沒拍過這樣的題材，就想放手一試。」為了呈現最佳狀態，她特別調整作息、加強身材管理，拍攝當天也持續提醒自己「抬頭挺胸、拿出氣勢」，笑說「很感謝團隊把我拍得很美，所以越拍越有自信。」

在程予希眼中，30代是一段更認識自己的旅程「因為更懂自己，才更清楚自己想要的生活。」她形容自己如同一件包覆性強的無鋼圈內衣「可以自在伸展，也能保有舒適與安全感」，坦言「年輕時會在意外在評價，但現在更懂得傾聽內心，知道只有真正想做的事，才會做得心安理得。」



除了演員身份，程予希也不斷透過創作尋找自我。曾以《第一次遇見花香的那刻》奪下第 57 屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」的她，戲路穩定，但曾有8個月沒有戲拍，反而成了自我檢視的契機。疫情期間，她重拾兒時愛好「畫畫」，用壓克力顏料創作濃郁繽紛、帶有深層平靜的作品，並被身邊好友觀察到「變得自信了」。

程予希笑說，畫畫讓她更能肯定自己的鏡頭表現「好像真的是畫畫帶給我的力量。」近年她舉辦兩次個人畫展，代表作〈心之所向〉以毛怪穿越混沌與星光，象徵人生在迷惘中仍有方向與希望。她也立下新目標，每天完成一幅畫，並開始學習縫紉，準備挑戰布料結合的立體創作，展現更多面向的可能性。