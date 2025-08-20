5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」　一家4口照引熱淚

記者張筱涵／綜合報導

南韓喜劇演員成賢珠2020年曾悲痛送走5歲愛子，今年41歲的她今（20日）驚喜宣布懷孕喜訊，並透露自己已經懷孕9個月了，這陣子一直都小心翼翼地：「現在剩下最後一個月，我想以柔軟的心去享受身邊人滿滿的祝福。」

▲成賢珠宣布懷二胎。（圖／翻攝自Instagram／hyunju06）



▲成賢珠和丈夫一同拍孕婦寫真，也P上了已當天使的愛兒。（圖／翻攝自Instagram／hyunju06）



成賢珠20日透過社群公開消息表示，自己在小心翼翼度過孕期的同時，不知不覺已進入懷孕第9個月。她坦言過程中經歷各種強烈孕期症狀，一度覺得懷孕比想像中更辛苦，但如今只剩最後一個月，希望能帶著柔軟的心情，盡情感受親友滿滿的祝福。

同時，成賢珠曬出大肚寫真，照片中雙手環抱孕肚，臉上洋溢著即將迎接二寶的幸福笑容。影片中，她更將懷孕的消息親自告訴喜劇演員好友朴素英、吳娜美、金敏京，三人反應各異：有人驚訝追問「真的嗎？」並給予擁抱，有人甚至感動落淚，場面充滿真摯情誼。

▲好友們得知成賢珠懷孕都忍不住落淚。（圖／翻攝自Instagram／hyunju06）



消息曝光後，喜劇圈好友們也紛紛留言祝賀，包括金承惠、金英熙、安素美、許安娜等人，都表達「恭喜」、「我也覺得很幸福」的心情，共同分享這份喜悅。

事實上，成賢珠出身於KBS第22期公開招募搞笑藝人，2011年與大6歲的企業家結婚。她的人生經歷也備受矚目，2020年年僅5歲的兒子因敗血症病逝，陷入巨大悲痛，2022年以母親的身分出版隨筆《你的問候》，將版稅全數捐出，幫助兒童病患治療。