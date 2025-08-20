林映唯羅馬婚紗照曝光！穿自製絕美露背禮服　重現奧黛麗赫本經典場景

記者蕭采薇／台北報導

林映唯年初被交往三年多的男友Richard密謀求婚成功，迎來人生新身份升格準新娘，因兩人都熱愛電影《羅馬假期》，決定奔往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗。她身穿親自參與設計的White ATELIER高級訂製婚紗露出香肩美背，搭配CHANEL Coco Crush高級珠寶戒指與耳環，簡約俐落又兼具時尚優雅。

▲林映唯（左）跟男友在羅馬競技場前的俏皮合照。（圖／自由試提供）

早晨陽光灑落在羅馬的金色石板路上，空氣裡混合著咖啡香與微涼的風，林映唯拉著白色裙擺，跟男友走過《羅馬假期》一幕幕經典畫面，包括羅馬競技場、特雷維噴泉，騎著偉士牌到處晃，兩人笑得燦爛甜蜜彷彿置身電影場景。

這趟旅程由「準新娘」林映唯一手包辦，她與White ATELIER品牌總監及設計師Lily Wei一起設計符合自己個性的專屬婚紗，Lily Wei表示：「這件禮服是多變多層次穿法，領巾活動式可以變成平口禮服，一字領、船型領卡肩、垂卡肩、單肩穿法等多種創意變化風格，是件活潑、有態度，又簡單大方、高雅充滿細節的禮服。」

▲林映唯婚紗照復刻電影《羅馬假期》，兩位主角騎偉士牌在城市遊玩的經典畫面。（圖／自由試提供）

此外，林映唯選搭經典的CHANEL Coco Crush高級珠寶系列，簡約俐落菱格紋設計又帶點時髦混搭巧思，相當符合她對婚紗的想像。



歷史上的今天是《羅馬假期》世界首映，不同於電影結局中，奧黛麗赫本飾演的俏皮公主與記者僅是短暫的邂逅，林映唯今天在社群發文：「 2025的今天，我們也展開了一場假期，而這場假期，會在煙火人間裡慢慢延長，直到成為一輩子的風景。」

▲林映唯（左）與男友前往羅馬拍婚紗，留下許多可愛瞬間。（圖／自由試提供）

林映唯透露男友求婚時，有句話最讓她感動，「他說不只想當我的情人，還想當我最好的朋友、家人、老公，我可以在他面前做我自己，能分享所有的事，無論是開心或很黑暗的事，讓我相信這個人可以接住我的一切。」眼底的笑意藏不住，也很高興能跟大家傳達這份幸福。

▲林映唯（左）年初被交往三年多的男友Richard密謀求婚成功，兩人即將迎來人生新身份。（圖／自由試提供）