男團成員「差點當《角頭》五虎將」！忒修斯成員背景曝光

雙人團體忒修斯由劉正、翔煜組成，成軍十年推出第二張專輯《未擇之路（凡勢我）》。繼與台語夯劇《拜六禮拜》合作的先行曲後，兩人打鐵趁熱推出專輯核心歌曲〈凡勢〉的MV，故事以現今與昔日的對望凝視為概念，提醒自己走過的人生路並非孤身一人，回望過去其實有人一直陪伴著。

▲忒修斯推出新歌〈凡勢〉。（圖／抓馬文化提供）

翔煜透露創作〈凡勢〉時身處加拿大，「當時創作這首歌時，我們人在加拿大準備飛回來台灣，倒數10分鐘就要搭車去機場，那天我起得很早，行李已經收好，大家忙著收行李的時候，我不知道還可以做什麼，歌曲寫完想透過歌詞提醒我自己跟歌迷，自己一定是那個陪伴自己活到最後的人。」

MV由胡瑞財執導，何諭函與香港演員Chloe蘇皓兒主演，忒修斯則只負責對嘴。被問到若想挑戰演戲，會想演出什麼角色？翔煜表示因為自己長得像公務員，所以想要演喜劇，或挑戰精神有狀況、流浪漢等跟他形象差異頗大的角色。劉正則以前曾打過冰上曲棍球、也學過街舞，有機會的話想要把這兩個他心目中最帥的模樣紀錄下來，沒想的一旁的翔煜馬上爆料，劉正曾經面試過票房破億電影《角頭》，差點成為「角頭五虎將」之一。

▲忒修斯。（圖／抓馬文化提供）

〈凡勢〉核心思想探討「若不做這個決定，人生是否不同」。翔煜笑說，每半年面對公司財務報表時都會冒出這種感受；劉正則提及某位親人的電話，「他給打了我10幾通，我最後一通才接到，如果第一通就接到的話，感覺結局會不一樣。」