知名網紅司徒建銘出面破謠言　國父軍事顧問荷馬李將軍墳墓下落曝

記者葉文正／台北報導

近期網路流傳「國父軍事顧問-荷馬李將軍」陵墓遭人惡意破壞、被盜」亡者不得安息一事，經YouTuber創作者司徒建銘出面證實「李將軍的曾孫及玄孫，已從美國來台，將靈骨遷葬回美」藉此破除網路流言。

▲YouTube頻道《看你老墓》創作者司徒建銘，已完成已「國父軍事顧問-荷馬李將軍」的故事。。（圖／司徒娃娃）

司徒建銘因為拍攝頻道《看你老墓》的緣故，與顧墓人員都保持良好互動，即便沒有拍攝行程，他也會定期到墓園向逝者致敬，因此墓園中的一舉一動，都相當清楚，才能第一時間得知消息；此外他甚至還替海峽對岸的民眾尋墓。

▲司徒建銘證實，「國父軍事顧問-荷馬李將軍」已經遷葬回美。。（圖／司徒娃娃）

司徒建銘指稱，生於1876年的荷馬李將軍，曾被國父孫中山先生譽為是「世界最卓越的軍事天才家」1904年結識國父，後擔任首席軍事顧問，其著作《無知之勇》（The Valor of Ignorance）一書更成功預測日本將發動太平洋戰爭，果真1941年，日本偷襲珍珠港，荷馬李的預言成真。1912年荷馬李將軍（Homer Lea）病逝，因李將軍生前遺願，連同夫人Ethel Bryant Lea的遺骸，一起經由蔣中正總統、美國胡佛研究所等單位辦理，於1969由繼子包爾斯護送來台，安厝於陽明山公墓。

YouTube頻道《看你老墓》創作者司徒建銘表示：已經聯繫上荷馬李將軍後人，經證實後人已依照正式流程向政府機關申請遷葬事宜，事前美方也派人來墓地進行會勘，荷馬李將軍墓已於2025年7月28日完成靈骨起掘，並於7月30日移靈返美，過程一切從簡；遷葬過程中，除了將軍夫婦靈骨之外，並無發現其他陪葬物品；家屬也重新製作竹質印有太極圖案的骨灰盒來安放靈骨，同時也將刻有「國父軍事顧問」字樣的墓碑及初代墓座部分石材取樣帶回美國紀念；現皆與荷馬李將軍靈骨安放一起。

由擁有百萬訂閱的YouTuber草爺，找來文史工作者司徒建銘一同開設的頻道《看你老墓》是台灣首個走訪各地墳場，尋找歷史上的經典人物，述說傳奇故事，以歷史人文類為主的知識型頻道，開設至今紀錄了許多關於傳奇偉人、國軍將領、日本總督，甚至就連天后王菲的祖父故事都被紀錄下來，頻道也邀請過港星錢小豪、職棒啦啦隊女孩、偶像女團、知名網紅等擔任來賓，一起到墓園聽故事。

司徒建銘也說，近期已拍攝完成關於「國父軍事顧問-荷馬李將軍」的故事，《看你老墓》這個頻道，是為了要把這些已經逐漸被我們遺忘的先人紀錄下來；在墓園裡，我並不害怕忌諱或是撞鬼，我怕的是「這些先人們，會被大家遺忘」。