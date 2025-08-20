蔡卓宜激戰185短劇男神懷孕了！對手男星背景超狂　拍出10億點閱代表作

記者田暐瑋／綜合報導

大馬女星蔡卓宜擁有甜美外貌，纖瘦身材及甜美嗓音，一度被冠上「林明禎接班人」、「新大馬女神」雙封號。近期跨足大陸短劇市場，在新戲裡和有「短劇男神」之稱的趙振棟有激情床戲，引發高度關注。

▲蔡卓宜進軍短劇。（圖／翻攝自微博）



蔡卓宜日前首度進軍大陸短劇市場，主演《他以焚春吻長夏》，改編自知名IP「周教授」系列小說《辛知遙與周霽》，蔡卓宜飾演醫學生辛知遙，與趙振棟飾演的禁慾教授周霽上演師生戀，一夜情後發現意外懷孕，劇情走高甜不虐路線，還有多場激情吻戲床戲，讓粉絲看了直呼：「超有戀愛感！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡卓宜進軍短劇。（圖／翻攝自微博）



除了蔡卓宜，趙振棟也是外界矚目焦點，他在今年憑藉多部作品成功躍升為短劇市場的頂流演員，短短半年內已主演12部短劇作品，題材橫跨都市愛情、懸疑推理等多元類型，身高185公分的他不僅擁有「短劇男模」的稱號，更因細膩的表演技巧，從早期「瘋子專業戶」成功轉型為「人夫天花板」，其代表作《少帥你老婆又跑了》更創下破10億播放量的佳績，奠定在短劇市場的地位。

▲蔡卓宜進軍短劇。（圖／翻攝自微博）