8月23日星座運勢／射手遇財神！ 6星座感情有驚喜
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：同事氛圍忙亂
感情：彼此共鳴降低
財運：共同收穫利潤
幸運色：星空色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：規劃合作方案
感情：出遊增加好感
財運：把握眼前機會
幸運色：黃金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：觀察客戶狀態
感情：追求趁勝追擊
財運：徵詢家人意見
幸運色：可可色
貴人：牡羊
小人：雙魚
【土象星座】
工作：討論市場走向
感情：真情貴在坦誠
財運：建議快做規劃
幸運色：深紫色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：友善對待客戶
感情：不再耗費時間
財運：捨棄多餘保單
幸運色：鵝黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：增加自己信心
感情：可多分享生活
財運：專精當前標的
幸運色：暖橘色
貴人：天蠍
小人：雙子
【水象星座】
工作：重訂近期目標
感情：感情專一對待
財運：理財多看長久
幸運色：奶茶色
貴人：獅子
小人：處女
工作：鎖定新客戶群
感情：逃避真實感受
財運：少花不必花費
幸運色：番茄色
貴人：金牛
小人：射手
工作：勇於挑戰困難
感情：情緒造成誤解
財運：不宜貪快賺錢
幸運色：象牙白
貴人：天秤
小人：水瓶
【火象星座】
工作：完成階段目標
感情：兩人情比金堅
財運：分析整體局面
幸運色：原木色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：婉拒無理要求
感情：持續了解對方
財運：結交財務貴人
幸運色：藕紫色
貴人：射手
小人：天秤
工作：資源多方配置
感情：開始新的進展
財運：獲得財神幫忙
幸運色：楓葉色
貴人：水瓶
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
