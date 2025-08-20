劉品言、連晨翔定情台劇定檔了！他認「入戲太深」怕愛妻：不能惹

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》宣布定檔，將於10月19日起，每週日晚間8點於TVBS 42頻道全球首播。本劇集結王牌製作人戴天易、金獎導演暨編劇杜政哲，以及劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、檢場、陳孝萱等堅強卡司，共同演繹一部融合親情、愛情與熱血的家庭成長劇。

▲劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威主演的《舊金山美容院》定檔10月19日播出。（圖／TVBS提供）



故事從一間「舊金山美容院」展開，江之浩（連晨翔飾）因「偷工減料」事件受牽連，失業廢在家；鄧惟宇（章廣辰飾）則是臨臨早餐集團家族中最不受寵的老么，他找上江之浩打算一同揭開過往真相。因同樣事件導致工廠倒閉而背債的林麗穎（劉品言飾），為了生存努力賺錢。來自三個家庭的年輕人，踏上人生翻轉的精彩旅程。

「家庭篇」片花中，連晨翔、方志友、檢場與陳孝萱飾演的江家人日常鬥嘴，有趣又溫馨，在爭執與相挺之間展現濃厚羈絆，宛如台灣家庭的縮影。連晨翔飾演的「小廢廢」江之浩，不僅失業，還被揭示有兩個媽媽，甚至是個音癡。

對此，連晨翔透露當初為詮釋音癡，特別觀察五音不全的好友，在KTV唱歌宛如在巨蛋開演唱會，對方散發的謎之自信，對他的演出十分有幫助。

殺青後時隔一年，辛苦的成果終於要與觀眾見面，劉品言表示整個團隊相處融洽，她對這部作品深具信心，笑說「很期待，因為那是我懷孕前最漂亮的樣子。」

戲裡是江之浩成長史，戲外人生也升級的連晨翔，為戲增胖21公斤，堪稱壓力最大的一部作品，希望透過這部戲能讓大家看到不一樣的自己「沒有顏值、沒有身材，只有全力進入角色的連晨翔。」

此外，在花絮裡，連晨翔直言劇組中「最不能惹的兩個人」就是劉品言與章廣辰，一開始基於自己是《華燈初上》的劇粉，很害怕劉、章兩人聯手；飾演腹黑少爺的章廣辰聽聞此事「可能我看起來人狠話不多，但私下我們很常聊天啦！」隨即提到最期待與連晨翔的對手戲，好兄弟的友情產生衝突、矛盾火花四射，演起來非常過癮。



《舊金山美容院》是劉品言與連晨翔的定情作，以貼近台灣日常的早餐店、美容院為背景，描繪不同世代在家庭、夢想與現實間的掙扎與抉擇，細膩呈現人生翻轉的力量。