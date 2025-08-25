盤點13對台劇「假戲真做」CP！許瑋甯喜迎愛子　戲裡戲外都是真愛續集

文／妞新聞

有些螢幕情侶，戲一殺青，甜蜜就停留在劇本裡；但有些人，卻把劇本演成了人生續集。今天就來幫大家一次盤點，台劇圈那些「戲裡談戀愛、戲外辦婚禮」的神仙CP，不只撒糖，還有人近期直接升格當爸媽。

台劇「假戲真做」CP

1.邱澤 × 許瑋甯《當男人戀愛時》



電影《當男人戀愛時》票房破億，兩人在戲裡的深情對望、擁抱吻戲讓觀眾嗑得入迷。2021年閃婚震驚全台，低調幸福的婚姻生活直到近日8／14傳來喜訊，兒子Ian已滿月！許瑋甯發文報平安，邱澤透過經紀人回應：「很溫暖，謝謝大家關心」，粉絲直呼：「電影結局是真的！」

2.胡宇威 × 陳庭妮《真愛趁現在》、《真愛黑白配》

2012年的《真愛趁現在》是兩人第一次合作，劇裡的浪漫情節讓觀眾嗑得不要不要的；隔年續作《真愛黑白配》延續CP緣分，讓「威妮CP」成為經典螢幕情侶。緋聞一路傳了9年，他們始終低調不回應，直到2022年1月13日於時間13:14（象徵一生一世）同時發文宣布訂婚，讓粉絲在IG下方瘋狂刷愛心。2023年，他們選在紐約登記結婚，浪漫到像是戲劇續集，粉絲笑說：「終於等到真愛Happy Ending！」

3.謝坤達 × 柯佳嬿《我們發財了》

2012年合作《我們發財了》在戲裡互相扶持、搞笑鬥嘴，戲外也漸漸成了彼此的依靠。經過多年穩定交往，2017年低調登記結婚，婚後依然保持朋友般的相處模式。柯佳嬿曾說，謝坤達是能讓她在忙碌工作後放鬆笑出來的人，這份「鬧中帶暖」的愛情模式，成了許多粉絲的理想戀愛模板。

4. 楊銘威 × 方志友《我的寶貝四千金》

兩人初識於《愛上兩個我》，但真正讓觀眾記住這對CP的是《我的寶貝四千金》。戲裡上演「未婚懷孕」情節，戲外竟然也同步發生，簡直是人生與劇本的平行時空！婚後他們育有一對可愛兒女，社群上時常分享家庭日與搞笑日常，從夫妻互鬥到一家四口暖心瞬間，粉絲看了直喊「這才是真人生勝利組！」

5.李運慶 × 洪詩《月村歡迎你》

2019年的《月村歡迎你》讓這對男女主角相識，當時李運慶飾演的暖男與洪詩飾演的活潑角色，互動可愛到讓觀眾心動。戲外他們低調交往多年，直到2023年才登記結婚，同年迎來女兒「哺哺」。今年更傳出洪詩懷上二寶的好消息，網友紛紛祝賀：「月村CP要變月村四口之家啦！」

6.李千娜 × 黃尚禾 電影《少年吔》

在《少年吔》中飾演情侶，李千娜飾演的剛猛女警，遇上黃尚禾飾演的暖心男友，兩人在劇中的互動火花十足。拍攝期間，他們因為角色設定需要大量對手戲，加上戲外聊得來，很快建立起默契。戲殺青後感情逐漸升溫，2023年甜蜜結婚，後來2024年宣布兒子出生，讓粉絲直呼「這對是真的天作之合！」不過原本與前夫就育有一子一女的李千娜，前陣子也在IG上公開「複製人女兒」的身分，太過神似的外型引發網友討論（真的複製貼上）。

7.周渝民 × 喻虹淵《痞子英雄》



2009年的經典戲劇《痞子英雄》，讓周渝民與喻虹淵因劇結緣。低調交往四年後，2015年光棍節前夕登記結婚，隔年迎來女兒。雖然兩人鮮少公開合體，但每次被拍到的同框畫面，眼神裡的溫柔已經藏不住！

8.吳慷仁 × 邵雨薇《極品絕配》

2017年《極品絕配》裡的「青廷CP」甜到讓觀眾瘋狂二刷，粉絲甚至開玩笑說這對應該領最佳螢幕情侶獎。戲殺青後，他們中間曾短暫分手過，2020年復合並公開認愛，這段「第二次戀愛」讓網友感嘆：「有緣的人繞一圈還是會回到彼此身邊。」

▲《極品絕配》裡的青廷CP。（圖／翻攝自FB@吳慷仁Kang Ren Wu）



9.陳乃榮 × 賴琳恩《幸福蒲公英》

2011年合作偶像劇《幸福蒲公英》時，兩人就被傳互有好感，但他們選擇先以朋友相處。七年愛情長跑後，2018年步入婚姻，夫妻倆有個「1歲半女兒」，是1隻白色米克斯Liz！兩人相處融洽，常在社群分享生活點滴，大方放閃模樣羨煞眾人。

10.辰亦儒 × 曾之喬《愛似百匯》

2009年因偶像劇《愛似百匯》相識，兩人中間一度分手兩年之久，但仍保持朋友關係持續聯絡，最後是辰亦儒決心追回曾之喬，兩人感情才悄悄復燃，並於2020年低調登記結婚，今年元旦更迎來寶寶，粉絲們笑說：「百匯CP終於升級為三口之家！」

11. 鄭人碩 × 小薰《寒單》

2019年合作電影《寒單》後，鄭人碩與小薰因戲結緣並認愛。雖然外界多次傳出分手與秘婚的消息，但兩人都輕描淡寫地表示「感情很好」。他們選擇把愛情留給自己，也因此多了幾分神秘感。

12.陳柏霖 × 庭萱《變身》

2012年拍攝電影《變身》認識，後來慢慢成為彼此生活中的重要角色，多年後才被拍到約會照，在2019年認愛，表示已交往12年。雖然低調，但每次同框都默契十足，也多次被爆出年底要結婚，但至今尚未有正面回應，只能說這對情侶真的是愛情長跑了。

▲陳柏霖與庭萱在2012年拍攝電影《變身》認識。（圖／翻攝自FB@Populady x 陳庭萱）

13.劉品言 × 連晨翔《舊金山美容院》

在2022年合作戴愛玲的MV《不想聽見的歌》時相識，但並沒有後期的發展，真正會戀愛是在去年拍攝戲劇《舊金山美容院》兩人再續前緣，愛情慢慢發酵。今年2月驚喜閃婚並宣布懷孕，消息一出直接霸佔娛樂版面，粉絲直呼：「這糖撒得太急了！」是粉絲完全沒有料想到的組合！

看完這一長串台灣「假戲真做CP」，有讓你更相信愛情了嗎？下次你追的劇完結時，別急著退坑，說不定下一對「真愛CP」就藏在你追的那部劇裡。



