Matzka限制女兒談戀愛　被踢爆雙標「高中就有初戀」

記者蔡琛儀／台北報導

2025「桃園珍珠海岸國際音樂節」將於8月29日至31日在竹圍漁港登場，今（13日）舉辦記者會，並邀卡司之一的Matzka站台，他將在七夕當天與動力火車接力演出，笑說自己對情人節總是「後知後覺」，通常只是陪太太吃飯度過。

▲Matzka當天將和動力火車同台。（圖／桃園市政府提供）

已是兩個女兒的爸爸，Matzka被問到女兒幾歲能過情人節？他想了想說「大學比較剛好」，但又坦承自己高中就有初戀經驗，「所以覺得大學才比較剛好，但是對現在的年輕人來說好像不是這樣。」記者會上他也演唱新歌〈歡迎回家〉，希望把年祭的溫暖氛圍帶進音樂節。Matzka也提醒粉絲要做好防曬：「海邊像有兩個太陽照著你！」並透露將帶來新專輯曲目，融合非洲元素，展現不一樣的音樂面貌。

音樂節為期三天，壓軸卡司包括動力火車、韓團KARD與玖壹壹，還有宇宙人、曾沛慈、Ozone、理想混蛋等近20組藝人，卡司橫跨搖滾、K-POP與流行。

▲Matzka出席桃園珍珠海岸國際音樂節記者會。（圖／桃園市政府提供）

除了音樂，現場更結合體育，除了舉辦體育競賽，還邀請NBA球星Karl-Anthony Towns與Kawhi Leonard來台互動。南岸廣場「築夢世界」舞台則與音樂比賽合作，由四分衛、董事長樂團助陣，並邀原民PK大賽優勝者登上主舞台與Matzka合唱，讓新聲音被更多人聽見。