難忘八八水災傷痛！動力火車家園遭洪水沖毀...不捨吐心聲

▲動力火車出席華山公益記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

丹娜絲颱風與728水災，中南部地區因頻傳颱風與暴雨災情，不僅影響居民生活，對當地弱勢老人更造成嚴重衝擊，動力火車今（19日）出席公益記者會，呼籲全台民眾伸出援手，集結眾人愛心，幫助華山基金會持續守護弱勢長輩，動力火車於記者會現場觀看災區紀錄片，見到中南部災情頻傳，感觸良多，也想起屏東家鄉曾受八八水災重創的回憶。

動力火車透露當年八八水災重創家鄉，顏志琳回憶當年狀況慘烈，地層嚴重下陷，聯外道路全數中斷，當時只能靠年輕人冒險翻山越嶺向外界求援，親眼目睹多戶民宅被洪水沖毀，家園最終被迫遷徙；尤秋興也補充他們的部落在八八水災後就已搬遷，這次雖再度面臨災害，幸好無人傷亡，令人慶幸，然而，許多承載著他童年足跡的回憶，卻都已被無情的大水沖刷殆盡，讓他感嘆不已。

2人現場更清唱了招牌曲「彩虹」，希望將愛與力量傳遞出去，日前他們睽違20年再度奪下金曲獎，活動邀約不斷，被問是否有機會登上大巨蛋舉辦演唱會？尤秋興謙稱自己對於大舞台還能力不足，更直言票房壓力會很沉重，顏志琳則不諱言大巨蛋場地確實是他們的目標之一，不過無論場地大小，他對表演的心態始終如一。

