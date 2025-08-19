ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周湯豪狠甩5kg「逆齡制服照」曝！
轉發Threads文「按錯1鍵」尷尬了！
izna主唱突宣布退團！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 趙露思 田曦薇 卉妮 李銘順 吳慷仁 福地祐介 何妤玟

李多慧返韓新身分曝光！領軍150台人遊家鄉　感動發聲：謝謝家人們

記者孟育民／台北報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，平時除了會在社群記錄應援日常外，同時也經營個人YouTube頻道分享生活，來台3年親民的形象圈粉無數。日前她和台韓旅遊合作，親自帶著台灣民眾到家鄉全州玩，甚至被家鄉推舉為「全北特別自治道觀光推廣大使」，對此她也感動發聲了。

▲▼李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊 。（圖／翻攝自李多慧IG、Threads）

▲李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊 。（圖／翻攝自李多慧IG、Threads）

李多慧日前帶著150位台灣遊客前往故鄉全州，近距離和每個人互動，直呼每一刻都很幸福，「（全州）天氣比台灣還熱，我其實有點擔心你們會不會太辛苦，但你們卻依然用笑容迎接我，所以我一點都不覺得累。收到這麼多的愛，我真的不知道該用什麼樣的話來形容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看見那麼多人喜愛著自己，甚至飛來全州旅遊，她比上愛心送給大家，更感性地說：「謝謝一起來的台灣家人們，也謝謝這次沒能到場的家人們，我一直都心存感激。十年後我們還要一起去旅行喔！你們真的辛苦了，下次我們台灣見！」

▲▼李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊 。（圖／翻攝自李多慧IG、Threads）

▲▼李多慧穿著韓服奔波 。（圖／翻攝自李多慧IG、Threads）

▲▼李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊 。（圖／翻攝自李多慧IG、Threads）

至於被家鄉推舉為「全北特別自治道觀光推廣大使」，對此李多慧透過經紀人表示很高興，「全州是我的故鄉，而全北自我成長以來就一直是生活的一部分。最近穿著韓服走在全州韓屋村，親手製作了拌飯，在完州的大乘韓紙村用指尖感受韓紙的紋理時，更加深刻地體會到『全北的時間』是如此深厚。在與支持我的台灣粉絲一同參與的現場活動中，我也再次感受到全北的傳統與熱情款待是多麼令人感動。今後我希望能更多地參與韓國與台灣之間的文化交流！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李多慧韓國啦啦隊全州

推薦閱讀

盛品儒肝癌病逝享年48歲　留下7歲龍鳳胎兒女…名媛妻悲痛證實

盛品儒肝癌病逝享年48歲　留下7歲龍鳳胎兒女…名媛妻悲痛證實

6小時前

網美拍「泡澡照」結果慘了！害樓下進口天花板漏水　屋主怒投訴

網美拍「泡澡照」結果慘了！害樓下進口天花板漏水　屋主怒投訴

7/28 15:01

快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！　陸網震驚：真是大女人

快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！　陸網震驚：真是大女人

6小時前

尷尬了！張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀

尷尬了！張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀

7小時前

屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！面露尷尬活動中斷　衝突畫面曝

屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！面露尷尬活動中斷　衝突畫面曝

9小時前

邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大家看

邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大家看

8小時前

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

8/18 17:20

八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

8/18 16:04

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

8小時前

林逸欣「婚禮精油膏」被秒殺！成長片爆紅哥哥篇幅最少…親回原因

林逸欣「婚禮精油膏」被秒殺！成長片爆紅哥哥篇幅最少…親回原因

14小時前

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

8/18 17:07

黃鐙輝3娃全給岳母照顧！網問老婆在幹嘛…萁萁親回「重要任務」

黃鐙輝3娃全給岳母照顧！網問老婆在幹嘛…萁萁親回「重要任務」

9小時前

熱門影音

霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動
戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」
邊伯賢開戰黃牛

邊伯賢開戰黃牛
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
金泰希PO影片喊「不會剪」　 Rain放閃甜回：來我家吧

金泰希PO影片喊「不會剪」　 Rain放閃甜回：來我家吧
霍建華睽違10年在台灣受訪

霍建華睽違10年在台灣受訪
范丞丞遭私生飯追車衝撞

范丞丞遭私生飯追車衝撞
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

鄭人碩回歸《角頭》宣傳狂練孝威XD　黃鐙輝曝萁媽想加入...高捷來扛

鄭人碩回歸《角頭》宣傳狂練孝威XD　黃鐙輝曝萁媽想加入...高捷來扛

看更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

即時新聞

剛剛
剛剛
35分鐘前21

屈中恆宣傳活動遭當眾批「劣跡藝人」　李興文聲援：當你堅強後盾

39分鐘前20

王陽明突襲《角頭》首映！ 重現「大橋頭是我爸的」　 高捷曝：去年票房都靠他

1小時前20

7組台灣「高顏值星二代」　小S生了三個仙女、李千娜女兒根本複製貼上

1小時前0

Matzka限制女兒談戀愛　被踢爆雙標「高中就有初戀」

1小時前0

于正、林心如恩怨14年和解了！　他認「當年太小氣」曝私下聯絡過程

1小時前1

《角頭》北館五虎將罕見合體！　潘俊佳退團MP十年「想切割」：求別再叫我嘎嘎

1小時前0

人氣動畫快閃店來了！　「直接從東京空運來台」　

2小時前10

張信哲台北、北京擁4房　「還有34個不動產」驚人身家曝光！

2小時前188

李多慧返韓新身分曝光！領軍150台人遊家鄉　感動發聲：謝謝家人們

2小時前10

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

讀者迴響

熱門新聞

  1. 盛品儒肝癌病逝享年48歲
    6小時前204
  2. 網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水
    7/28 15:01
  3. 快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！
    6小時前506
  4. 張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」
    7小時前102
  5. 屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！衝突畫面曝
    9小時前3232
  6. 邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！葉萱崩潰大哭
    8小時前3611
  7. NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」
    8/18 17:20186
  8. 八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」
    8/18 16:044
  9. 林千又南法婚禮狂撒千萬元「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝
    8小時前1420
  10. 林逸欣婚禮精油膏被秒殺　1原因不敢再宣傳
    14小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合