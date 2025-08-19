李多慧返韓新身分曝光！領軍150台人遊家鄉　感動發聲：謝謝家人們

記者孟育民／台北報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，平時除了會在社群記錄應援日常外，同時也經營個人YouTube頻道分享生活，來台3年親民的形象圈粉無數。日前她和台韓旅遊合作，親自帶著台灣民眾到家鄉全州玩，甚至被家鄉推舉為「全北特別自治道觀光推廣大使」，對此她也感動發聲了。





▲李多慧日前帶著台灣民眾到故鄉全州旅遊 。（圖／翻攝自李多慧IG、Threads）

李多慧日前帶著150位台灣遊客前往故鄉全州，近距離和每個人互動，直呼每一刻都很幸福，「（全州）天氣比台灣還熱，我其實有點擔心你們會不會太辛苦，但你們卻依然用笑容迎接我，所以我一點都不覺得累。收到這麼多的愛，我真的不知道該用什麼樣的話來形容。」

看見那麼多人喜愛著自己，甚至飛來全州旅遊，她比上愛心送給大家，更感性地說：「謝謝一起來的台灣家人們，也謝謝這次沒能到場的家人們，我一直都心存感激。十年後我們還要一起去旅行喔！你們真的辛苦了，下次我們台灣見！」

▲▼李多慧穿著韓服奔波 。（圖／翻攝自李多慧IG、Threads）

至於被家鄉推舉為「全北特別自治道觀光推廣大使」，對此李多慧透過經紀人表示很高興，「全州是我的故鄉，而全北自我成長以來就一直是生活的一部分。最近穿著韓服走在全州韓屋村，親手製作了拌飯，在完州的大乘韓紙村用指尖感受韓紙的紋理時，更加深刻地體會到『全北的時間』是如此深厚。在與支持我的台灣粉絲一同參與的現場活動中，我也再次感受到全北的傳統與熱情款待是多麼令人感動。今後我希望能更多地參與韓國與台灣之間的文化交流！」