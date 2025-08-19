SJ金希澈演唱會前夕尾椎撕裂！　「曾被警告夏天會出事」急就醫

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天團Super Junior成員金希澈在2006年曾發生嚴重車禍，被判為殘疾人士4級（此為韓國醫療法等級），2019年也因腿傷惡化而暫停參加團體的舞台活動。他近來為了團體出道20周年再度站上舞台，沒想到卻在演唱會前夕負傷，令粉絲相當擔憂。

▲金希澈為了出道20周年回歸團體活動，也將參加演唱會。（圖／翻攝自Instagram／heenim）

金希澈19日在Instagram限時動態分享出演的網路節目，提到自己在節目中算錯年紀，「Super Junior 50周年的時候，我不是九旬而是七旬耶，忘了把今年是20周年的事算進去。」接著，他透露自己因為尾椎撕裂，正在去醫院的路上。

▲金希澈透露自己尾椎撕裂。（圖／翻攝自Instagram／heenim）

由於Super Junior在周末22日至24日，將於首爾舉辦20周年演唱會，因此金希澈負傷一事不免讓粉絲擔心。不過，金希澈強調：「如果因為尾椎的問題沒辦法坐著，就算站著也要打鼓。」

▲▼Super Junior將於本周末舉辦演唱會，金希澈強調「就算站著也要打鼓」。（圖／翻攝自Instagram／heenim）

此前，金希澈在2006年的車禍中嚴重骨折，身體有12處負傷，腿部更進行了植入7支鋼釘的重大手術，留下後遺症。他在今年初的節目《我家的熊孩子》中，坦承早已被判定為殘疾人士的事實，也被算命師警告因為今年是流年，「7月、夏天要小心，可能會骨折或哪裡斷掉」，沒想到他的身體真的在夏天又出問題。