大牙主動提分開要求…脫口「站一起會互毆」　認離婚主因：沒愛了

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，14日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界。今（19）日她出席八點檔新戲《百味人生》首映記者會，大方談及離婚後的心情。

離婚後首度公開露面，大牙被問及心情表示「離婚又不是什麼很丟臉的事情，前陣子比較迷惘，但現在還滿開心的，剛好工作又要開始忙了」，談到迷惘的時期，她表示「難過一定有，現在也會突然覺得很難過，但難過的點是因為我們有很長的相處、回憶」，但現在一收到通告就會馬上收起難過，清醒過來。

不僅如此，大牙透露是自己先提出離婚想法的，大約在4、5月的時候，當時跟前夫都覺得「感情怪怪的」，卻又找不到原因，後來兩人坐下來好好地聊一聊，也有嘗試挽回，但雙方討論出來的結論「就是沒有愛情了，找不回過去的感情，也找不到平行線。」

不過，大牙先前會跟阿廖師一同舉辦羽球比賽，坦言現在還是會從事這項運動，如果不小心在球場遇到，仍會像朋友一樣打招呼，她笑說之前兩人打球時就不能在同一隊，直呼「我們會互毆」。談及簽完離婚協議後的心情，大牙說道「好像一場夢，睡了一覺醒來沒有了，好像也不錯，有過這樣的養分也足夠。」

