izna主唱「休養6個月」突宣布退團！　將以6人體制活動

記者張筱涵／綜合報導

韓偶像尹智允去年11月以團體izna（이즈나）主唱身分出道，但今年2月因身體健康因素暫停活動，沒想到相隔6個月再傳消息竟是退出。

▲尹智允退出izna。（圖／翻攝自Instagram／izna_offcl）



經紀公司WAKEONE於19日正式宣布，尹智允因健康因素決定退出團隊，未來izna將以6人體制繼續活動：「她自今年初起便專注於休養與康復，在此過程中，公司與藝人也就未來的方向進行了深入討論。最終結果是將健康放在首位，決定結束團體活動」、「對於這則突如其來的消息給粉絲們帶來的擔憂，我們深感抱歉，izna將盡最大努力，透過更好的舞台來回報大家」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，izna是CJ ENM與THEBLACKLABEL合作，透過Mnet選秀節目《I-LAND 2：N/α》選出的7人女團，於2024年11月25日出道。現有成員包括韓國籍的房智珉、柳莎朗、崔庭銀、鄭勢譬，以及日本籍的 MAI、KOKO，隨著尹智允退團，團體將以六人體制展開後續活動。

izna 的團名源自《I-LAND 2：N/α》，寓意「這就是我，擁有無限可能」，官方粉絲名則為 「naya」（韓語「나야」，意為「是我」），象徵粉絲即是支持她們的存在。