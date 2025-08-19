直擊／大牙離婚後首度公開露面！全身粉紅「滿臉燦笑」敬業貌曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，14日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界。今（19）日她出席八點檔新戲《百味人生》首映記者會，也是她離婚後首度在公開活動上露面。

▲大牙離婚後首度公開露面。（圖／記者湯興漢攝）

大牙今（19）日出席新作品《百味人生》首映記者，只見她展現出敬業態度，全程露出燦爛笑容面對鏡頭，整身粉紅色的勁裝出席，格子背心搭配長版紗裙，整個人的狀態非常好。而她在本劇中屬於「高家」支線，長輩是資深演員張琴、江宏恩。

三立最新八點檔《百味人生》集結超強卡司，包含黃少祺、謝承均、王振復、江宏恩、陳珮騏、王樂妍、江國賓、岳虹、張琴、黃玉榮、德馨、星卉、劉曉憶、馬幼興、林佑星、陳小菁、苗真、林萱瑜、陳謙文、韓宜邦、李睿紳、邱子芯、游詩璟、周宜霈（大牙）、賴郁庭、郭亞棠、劉書宏、陳素珍、王岳豐、黃圓元、王上豪、蔡力謙、安伯政，皆一同出席首映會。

