獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

記者葉文正／台北報導

名媛林千又17日在法國南部與夫婿Jeon舉行婚禮，共有68名親友參與典禮，不過卻被爆出，她並沒有幫所有賓客包辦機票跟住宿等費用，對此林千又則表示：「選擇在這邊辦婚禮是夫妻共同的想法，共花費1千多萬元，台灣好友部分的確沒辦法來，因為覺得太貴了，這個我也無法勉強，我們只有負擔部分長輩的費用，否則費用真的太龐大了。」

▲林千又與JEON在南法舉辦婚禮。（圖／林千又提供）

林千又也提到婚禮地點，為什麼是安排在南法？她透露：「這個飯店是位於摩納哥跟義大利中間的法國邊界，因為我們去年來旅遊三個月時，在這裡發現海景超級無敵美，在懸崖上，可俯瞰蔚藍海岸，摩納哥是最有錢的國家，還免稅，還可看到夜景跟義大利的山，我們喜歡新穎新潮的飯店，很多人選擇古蹟建築物，我愛新潮，去年十月只花5秒鐘就決定。」

▲林千又婚禮海岸景觀優美。（圖／林千又提供）

而親友團共來了68個賓客，婚禮小物是送幸運餅乾，在亞洲比較不流行，但是在美國去吃中餐廳，一定會給大家幸運餅乾，盒子打開會有紙條，期待明天會有好事發生，此外還送大家蜂蜜罐，她解釋：「去年我們在普羅旺斯看薰衣草，老公每天早上都會泡蜂蜜水給我喝，相當好喝，所以送給大家有我們回憶的東西，婚禮花了1千萬元，送的禮物代表我們的心意。」

▲光婚紗也要價不斐。（圖／林千又提供）

至於婚禮花費高達千萬，她也透露：「婚禮的布置上很昂貴，證婚儀式跟晚宴場地，租場地30萬，布置花百萬，搭舞台跟走道，也是1百萬。要給大家的酒跟食物，草皮上飲料12萬，晚宴場租費，食物加場租費180萬，燈光音效50萬，DJ放歌也要錢，攝影師還遠從墨西哥飛來，有兩人，要50萬，婚顧50萬，加上無敵海景套房28萬元，婚紗30萬，還有大家的接機，還帶大家去小鎮旅遊，光我們夫妻兩人機票就50萬了，所以只有幫部分長輩出費用，沒辦法幫所有賓客出錢，所以有些朋友就覺得太貴，無法來，這也沒辦法勉強。」她也補充，「有報導說我跟姊妹跟我很不熟，不熟怎可能來我的婚禮。不過包括花費跟繁瑣的事項真的太多，不想再結第二次，這次就夠了。婚禮費用我大概出兩、三百萬，剩下我老公出。」

▲林千又希望兩年後再生小孩。（圖／林千又提供）

她跟老公Jeon婚後，林千又認為最大改變就是，「我覺得個性互補，他真的非常的有耐性，情緒EQ很高，老天派他來幫助我，有命理老師說他是第二次當人，我是第一次當人，所以我還有很多要跟他學的，他也算半相信命理，我們在這方面有共識。」

▲婚宴餐點也曝光。（圖／林千又提供）

Jeon對於林千又的工作常常飛來飛去，也不會覺得不妥？她解釋：「我工作都是員工幫我做，我只是負責控管錢的部分，他非常支持我的工作，我們工作性質完全不一樣，我看得懂英文，但完全看不懂他工作領域的英文。我們要去直播，他只要有電腦，配合美國時間即可，可以陪伴我飛來飛去。」

▲一起開香檳慶賀。（圖／林千又提供）

而林千又跟Jeon打算先享受兩人世界，不及著生娃。林千又說：「「大概再兩年才會生，幸好我已經凍卵了，就不急。

Jeon也談到為何會選擇林千又，他說，「我找到一個可以一起享受生活的人，喜歡一起做很多事情，還有她的價值觀，我都很喜歡，也愛我們在一起的化學反應，兩人在一起很舒服，可以做自己，是能一起生活很重要的因素。

林千又也稱讚老公：「我喜歡他跟我互補，他非常有耐性，冷靜，做事情思考很縝密，英文很好，像CHAT GPT那麼厲害，我很崇拜他，想變得跟他一樣好，希望有天可以跟他一樣。對所有人都超好，他永遠都笑笑的，也喜歡幫助人，他念博士班時曾去非洲，幫助當地人找乾淨的水，運送乾淨水給肯亞，非常善良，而且非常謙虛，不會自以為是。」