大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」　被拖出門散心：一切都挺好

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，14日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界。稍早她透過社群PO出與好友張文綺及曾莞婷的出遊照，感謝兩人帶她出門散心。

▲大牙離婚後PO文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

大牙透露因好友曾莞婷及張文綺的貼心安排，讓她從台北被拖出去散心，「謝謝待我如真姊妹的好姐妹。」她笑說，這次甚至亂入曾莞婷的家族旅遊，讓她忍不住直呼：「好吃好喝好玩好舒服。」她還特別點名張文綺，表示對方在旅程中表現得相當稱職，誇讚對方「根本可以斜槓領隊」，因為行程規劃得相當周全，從頭到尾都安排得井井有條。

▲張文綺、曾莞婷陪大牙散心。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

這趟小旅行對大牙而言，不只是單純的放鬆，更是一次心靈沉澱的過程。她坦言，在遠離都市喧囂後，終於讓自己稍稍停下腳步，調整心情，也為未來的新挑戰做好準備，「遠離塵囂的旅行，剛好沉澱一下心情。」最後，大牙也在文末透露，自己已經準備迎接新的工作計畫，並樂觀表示：「一切都挺好，也會越來越好。」

▲大牙14日宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

事實上，大牙14日在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」