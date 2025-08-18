ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《大學生》金陽結婚了！
超容易犯花癡的三大星座！
許光漢退伍首作推「超狂福利」！
大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」　被拖出門散心：一切都挺好

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）和小7歲老公阿廖師（廖勛威）結婚5年，14日無預警宣布離婚，退回朋友關係，同時也強調彼此無第三者及嚴重爭吵，消息一出，立刻震驚各界。稍早她透過社群PO出與好友張文綺及曾莞婷的出遊照，感謝兩人帶她出門散心。

▲▼大牙PO散心文。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙離婚後PO文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth） 

大牙透露因好友曾莞婷及張文綺的貼心安排，讓她從台北被拖出去散心，「謝謝待我如真姊妹的好姐妹。」她笑說，這次甚至亂入曾莞婷的家族旅遊，讓她忍不住直呼：「好吃好喝好玩好舒服。」她還特別點名張文綺，表示對方在旅程中表現得相當稱職，誇讚對方「根本可以斜槓領隊」，因為行程規劃得相當周全，從頭到尾都安排得井井有條。

▲▼大牙PO散心文。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲張文綺、曾莞婷陪大牙散心。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

這趟小旅行對大牙而言，不只是單純的放鬆，更是一次心靈沉澱的過程。她坦言，在遠離都市喧囂後，終於讓自己稍稍停下腳步，調整心情，也為未來的新挑戰做好準備，「遠離塵囂的旅行，剛好沉澱一下心情。」最後，大牙也在文末透露，自己已經準備迎接新的工作計畫，並樂觀表示：「一切都挺好，也會越來越好。」

▲大牙14日宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙14日宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

事實上，大牙14日在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。 」

9分鐘前0

比爾蓋茲8月現身韓綜！　初登《劉QUIZ》合體劉在錫

17分鐘前10

林萱瑜痛失愛犬心碎發聲！　殺青現場強忍淚：還不太正常

50分鐘前0

YOSHIKI再提《膽大黨》樂團「名字聯想到亡父」　二度刪文道歉

1小時前21

YTR福爾思庭「遭前任指控偷吃」　本人揭分手內幕：我沒有劈腿

1小時前42

大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」　被拖出門散心：一切都挺好

2小時前30

網紅瑀熙備孕2胎「老公幫抬腳」　拚生異卵雙胞胎秘辛曝

2小時前53

五月天阿信唱一半...怪獸突淚崩！「揪心內幕」曝光惹鼻酸

2小時前0

女星揭田栩寧親密私訊自爆「被冷凍」　老闆于正氣炸：進組還作妖

3小時前54

獨家／「最懂事女友」現身永康街　金奈見親切寵粉：我記得你

4小時前11

蔡詩萍狂被叫岳父　同框老婆愛女遭虧：像我們的保鏢

