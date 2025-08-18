金莎小19歲男友被爆夜店摟妹　孫丞瀟狂喊15次「不是我」她轉發回應

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸44歲女星金莎有著甜美外型，因與林俊傑合作《被風吹過的夏天》一曲在台爆紅，2020年因參加陸綜《乘風破浪的姐姐》，重新受到許多觀眾關注。她在2023年認愛小19歲的男星孫丞瀟，引發不小的話題，而18日驚傳男方疑似在酒吧和美女親密互動，金莎稍早也對此做出回應。

▲金莎和孫丞瀟在2023年公開戀情。（圖／翻攝自微博／金莎）

據大陸狗仔「優點娛樂」爆料，有網友拍到孫丞瀟在杭州某夜店現身，與一名身材嬌小的女子十指緊扣，兩人旁若無人地觀看演出。對此，孫丞瀟在18日下午立即做出回應，連寫15句「不是我」否認畫面中的男子是自己，並強調：「我只有一個美女金莎。」

▲孫丞瀟被爆料在夜店摟妹。（圖／翻攝自微博／金莎）

金莎隨後也轉發孫丞瀟的回應，幽默表示：「我雖說是個臉盲，但男朋友我肯定認得！這位是誰啊？」力挺男友。此外，在爆料發佈的30分鐘前，金莎才剛公開和孫丞瀟的情侶Vlog，顯示兩人感情相當穩定。

▲金莎轉發孫丞瀟的澄清文。（圖／翻攝自微博／金莎）

對於爆料影片，網友指出，影片中男子的體型與近期健身有成的孫丞瀟差很多，且影片解析度不足以辨識當事人真實身份。另有人發現，孫丞瀟當天的社群平台動態顯示正在外地旅行，與爆料描述的時間、地點並不相符，極可能只是場誤會。