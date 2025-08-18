人氣天后驚喜現身華山…台上互動寵粉　經典歌前奏一下全場大合唱

記者黃庠棻／台北報導

PTS XS 小公視主辦的第二屆「口袋影展」展開為期10天的活動，活動進入第三天，昨（17）日週末迎來親子人氣超高的「一起搖擺～親子寵物音樂會」活動日，吸引上百位大小朋友齊聚華山北側綠地熱情參與。現場邀來「水果冰淇淋」的水果奶奶、妖果天團與人氣團體「幻藍小熊」壓軸演出，也為「妖果動動盃創意舞蹈大賽」開啟完美的序幕和讚聲。

▲水果奶奶驚喜現身華山，參加第二屆「口袋影展」。（圖／小公視提供）

人氣天后「水果奶奶」一現身便掀起全場歡呼，馬上帶來經典歌曲〈水果冰淇淋〉主題曲，熟悉旋律讓台下孩子們興奮跟唱。她更親自與現場小觀眾互動提問、送出小禮物，氣氛溫馨又熱烈。接著登場的〈病毒掰掰〉唱跳環節，幾位孩子們上台，一起隨著水果奶奶又唱又跳；最後經典的〈再見歌〉壓軸現場，全場大合唱，成為當天最動人的畫面。

▲水果奶奶驚喜現身華山，參加第二屆「口袋影展」。（圖／小公視提供）

接著小岳哥哥、蓓蓓姐姐在為音樂會同場舉辦的「妖果動動盃創意唱跳比賽」主持開場前，小岳哥哥透露今天熱到有點中暑，刮痧才稍微有點精神，好在天公作美，天氣突然涼快許多。而當天也吸引了來自全台共14組親子、個人與團體參賽者報名參加，每組皆卯足全力展現創意，甚至有阿祖、阿嬤也站上舞台飆舞，形成四代同堂的舞團。

▲小岳哥哥、蓓蓓姐姐驚喜現身華山，參加第二屆「口袋影展」。（圖／小公視提供）

有參賽者頂著七彩編髮、披上粉嫩星星斗篷，有人設計團隊隊形，不僅拚造型更拚舞蹈編排，讓現場觀眾驚呼連連。評審團則由小公視兒少中心主任林瓊芬、專業舞蹈老師星星老師，與《妖果動一動》許多歌曲都出自他手的音樂老師小飄老師共同擔任，他們得從舞台創意、舞台魅力到主題演繹層層評選，最後各組混會選出首獎，表現可圈可點。





▲幻藍小熊驚喜現身華山，參加第二屆「口袋影展」。（圖／小公視提供）

緊接著登場的「幻藍小熊」壓軸演出，〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉和《妖果小學》片尾曲〈SWING DANCE〉，再度炒熱現場氣氛，許多粉絲早上7點就在舞台區佔位等待，不管氣溫有多高，都曬不走所有人的熱情。演出時全場隨著節奏揮舞、尖叫聲不斷。音樂會從午後一路熱鬧到傍晚，為「口袋影展」週末檔期寫下最動人的親子回憶。

▲幻藍小熊驚喜現身華山，參加第二屆「口袋影展」。（圖／小公視提供）