五月天「畢業典禮」逼哭粉！　43場鳥巢達陣感性吐心聲

▲五月天第43場鳥巢達陣。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會，在鳥巢為期近一個月，13場的演出，每場演出都是討論話題，17日進行最後一場演出，石頭感謝歌迷一個月的照顧，他說：「每天晚上都很期待跟大家見面，今晚是最後一天，但不是最後的最後，相信很快又能跟大家見面。」怪獸大喊：「最後一場是不是沒有機會讓你保留體力，五月天準備了百分之百力氣，一起唱到喉嚨沙啞。」冠佑也說：「今天是最後一個夜晚，會帶給大家難忘的夜晚。」

▲▼五月天在鳥巢為期近一個月13場演出。（圖／相信音樂提供）





昨晚是五月天與歌迷完成鳥巢43場壯舉，阿信感性地說：「各位同學，今天是五月天在2025年學年度，鳥巢的畢業典禮，珍重再見。」阿信大喊今晚是第43場時，他說：「這份驕傲來自你們，不是你們，五月天不可能在這裡待上任何一秒。」安可特別選唱〈為愛而生〉、〈生命有一種絕對〉、〈後青春期的詩〉、〈終於結束的起點〉、〈讓我照顧你〉，透過歌曲句句傳達五月天的心意，逼哭歌迷淚。



五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會第102場由鼓鼓呂思緯擔任開場嘉賓，一上台他就興奮地和全場打招呼說：「好久不見，很開心參與五月天這趟旅程。」他一連帶來三首浪漫情歌〈為愛而愛〉、〈繽紛了每一天〉、〈當我變成我們〉，全場歌迷拿著螢光棒跟著節奏搖晃，他開心地和全場分享，下一次再與歌迷見面，就會帶來他的新專輯，歌迷也以熱情尖叫回應。



正忙著《馬戲團運動CircUs》巡迴演唱會的麋先生MIXER在16日這天，來到鳥巢參與《回到那一天》25週年巡迴演唱會，以諾因為孩子剛出生缺席演出，團員用盡全力表演將以諾的份一次補足，帶來了〈壞蛋〉、〈去飛翔〉，主唱聖皓說：「有首歌很開心帶來今天這舞台」，接著演唱與阿信的合作曲〈偶像〉，全場反應熱烈，接下來兩週他們也將在8/23深圳、8/30杭州演出，期待下次就是帶著新作品來。



最後一場《回到那一天》25週年巡迴演唱會由靈魂DIVA家家擔任開場嘉賓，帶著全新專輯《你給我的》強勢回歸的她，一開場就帶來同名歌曲〈你給我的〉，接著介紹麋先生聖皓出場，聖皓開心說：「我們又見面了，昨天剛見過今天又見面了，很開心家家讓我擔任嘉賓中的嘉賓。」他們一起合唱〈你呢〉，全場聽得如痴如醉，最後家家說：「接下來帶來這首歌，大家一定會唱〈命運〉。」果真全場不僅跟著大合唱，還和家家玩接唱，場面壯觀。

