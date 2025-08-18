金鍾國親口報喜：我要結婚了！「找到人生另一半」：很慶幸對吧～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男星金鍾國（金鐘國）18日在出道30週年之際宣布結婚，他稍早透過官咖報喜，親自用文字向粉絲分享喜訊，親口證實：「我要結婚了，雖然之前就有稍微一點點明顯，不過我想很多人還是會覺得相當突然。」他自虧「雖然很有點遲了，但就這樣結婚了，真的是很慶幸對吧。」

▲金鍾國在官咖親口報喜「我要結婚了」。（圖／翻攝自金鍾國IG）



金鍾國透露婚禮將在近期舉吧，但儀式只會邀請近親好友到場安靜地舉辦，而他也親口分享幸福心情「雖然很遲了，但就這樣結婚了，真的是很萬幸，對吧？我會努力好好生活地」，並以「人生的另一半」形容妻子，期盼粉絲可以給予他祝福。

▲金鍾國婚禮預計在近期舉辦。（圖／翻攝自金鍾國IG）



據韓媒報導，金鍾國的未婚妻是圈外人，因此婚禮將採非公開方式進行。事實上，金鍾國5月才被爆出在位於江南的論峴洞購入一間價值韓幣62億元（約台幣1.55億元）的高級豪宅，且買來目的並非投資，而是預計搬進去住。

全文翻譯：

안녕하세요 김종국입니다.

大家好，我是金鍾國。

언젠가는 제가 이런 글을 써서 직접 올리게 되는 날이 오지 않을까 늘 마음속으로 준비는 해왔지만 막상 이렇게 글을 준비하다 보니 상상했던 것 이상으로 많이 떨리고 긴장되네요.

雖然一直都有準備，覺得有一天會親自寫下這樣的文字，但真正要寫下這些字的時候，還是比想像中更加緊張與激動。

너무나 긴 시간 동안 늘 믿어주시고 응원해 주시고 항상 인간 김종국 곁이 되어주셨던 팬 여러분들께 가장 먼저 알리기 위해 이렇게 글을 올립니다.

這麼長時間裡，始終相信我、為我應援、並且一直陪伴在普通人金鍾國身邊的粉絲們，我最想第一時間告訴你們這個消息，所以在這裡留下這篇文字

저 장가갑니다.

我要結婚了

사실 조금씩 티를 낸다고 내긴 했는데…

그래도 분명 갑작스럽게 느끼시는 분들이 많이 계실 것 같습니다.

雖然之前就有稍微一點點明顯

不過我想很多人還是會覺得相當突然

올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 제가 저의 반쪽을 만들었네요..

今年是我出道30週年，我沒做出專輯，但卻先出現了我的人生另一半了呢

그래도 축하해 주시고 응원해 주십시오.

也請大家給我祝福與支持。

많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행입니까.그렇죠? 잘 살도록 노력하겠습니다.

雖然很遲了，但就這樣結婚了，真的是很萬幸，對吧？我會努力好好生活地

결혼식은 가까운 시일에 가능한 그리 크지 않은 규모로 가족 친지분들 그리고 몇몇 지인분들과 조용히 치르려고 합니다.

婚禮打算在很近的時間內，以不算太大的規模，僅與家人親戚以及幾位親近的友人安靜地舉辦。

오랜 시간 늘 큰 힘이 되어주신 팬 여러분들 덕분에 제가 이렇게 장가도 가고 인생에 새로운 도전을 또 하게 됐습니다. 더 노력하고 열심히 사는 김종국이 되겠습니다.

多虧長久以來有一直給我力量的粉絲們，我才能走到今天，甚至迎來結婚這樣的新挑戰。

我會成為更加努力、更加認真生活的金鍾國。

감사합니다.

謝謝