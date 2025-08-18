2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

文／妞新聞

常常看到韓星在台北、高雄的足跡，現在台中也解鎖啦！韓國傳奇女團2NE1在8月10日於台中舉辦的KPOP拼盤演唱會《K*Pop Masterz 2025 in Taiwan》上壓軸登場，同場還有ZICO、宣美、CRUSH以及女團Baby DONT Cry，雖然成員朴春因為身體狀況四缺一，CL、Minzy、Dara依舊努力連他的份一起火力全開、燃爆全場。

2NE1壓軸出場超炸

Dara驚喜唱《流星花園》OST

當天雖然天候不佳，場地、主辦都出問題不盡人意，但是2NE1的賣力演出讓台下粉絲都超感動，成員Dara更驚喜準備了台灣偶像劇《流星花園》的經典主題曲〈你要的愛〉，標準中文發音加上清透的嗓音，全場聽得如癡如醉，在演唱會結束後，本來以為已經光速回韓的女神，居然跑去觀光了！？

Dara全台中跑透透



變身觀光客踩點狂曬圖

▲Dara曬出來台旅遊照。（圖／IG@daraxxi）

近日Dara更新個人IG，一口氣曬出多張「台中旅遊照」讓粉絲們又驚又喜，還開心配文：「After work, Tourist Dara in Taichung Taiwan」，可以看到Dara不只去吃火鍋店老常在、米其林餐盤推薦的鳥苑地雞燒，還跑去拍攝台灣在地版的洪瑞珍，甚至連觀光客必去的「宮原眼科」也沒有錯過。

另外連台中舊火車站、驛鐵道文化園區都有Dara打卡的身影，還有一張清楚拍到中山路、繼光街的路牌，台灣感性滿滿，而且女神穿著都不一樣，可以發現好幾天都有抽空出觀光，讓台灣粉絲超開心湧入留言大讚：「謝謝你把台中拍得這麼美麗。」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

2NE1朴春近況照又被酸「進廠維修」！IG連曬「演唱會無濾鏡照」平反，自信自拍喊：新妝容

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！