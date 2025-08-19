ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周湯豪狠甩5kg「逆齡制服照」曝！
轉發Threads文「按錯1鍵」尷尬了！
izna主唱突宣布退團！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 趙露思 田曦薇 卉妮 李銘順 吳慷仁 福地祐介 何妤玟

7組台灣「高顏值星二代」　小S生了三個仙女、李千娜女兒根本複製貼上

文／妞新聞

說到星二代，大家第一印象就是：基因太強，天生自帶光環！妞編輯這次幫大家盤點幾位不只外貌亮眼，氣質、才華都爆棚的星二代們，順便分享一些有趣故事與最新近況，保證讓你忍不住想追蹤他們的成長日常。

高顏值星二代

1.韓菲 — 余皓然、王中平之女

有著「最美星二代」稱號的韓菲，氣質清新脫俗，完美繼承父母的優雅基因，不僅長相甜美，嗓音更是出眾，曾發行個人專輯《顯化法則》，甚至舉辦過個人演唱會《韓菲美麗境界演唱會》。此外，她也參加中國歌唱綜藝《奔赴萬人現場》，展現完美歌喉。除了音樂，近期也正朝著演員之路發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...
 

2.廖思惟 — 孫芸芸之女

百億千金廖思惟（Trinity）五官精緻、氣質優雅，常被說是媽媽的年輕版，因為媽媽保養年輕，不少人會把她誤認成孫芸芸的妹妹！最近廖思惟在社群上分享的私服穿搭照，每一張都美得像畫報，一舉一動總是吸引眾人目光。除了完美繼承名媛母親孫芸芸的高顏值外，時尚品味也毫不遜色！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.許曦文（Elly）＆、許韶恩（Lily）＆許曦恩（Alice）— 小S之女

▲許曦文Elly＆許韶恩Lily。（圖／IG）

▲許曦恩Alice。（圖／IG）

過去的Elly有著獨特的「厭世風格」，拍照總是酷酷的，近期完美轉變辣妹風，髮色超吸睛！Lily曾被說神韻像《黑暗榮耀》的朴涎鎮，眼神深邃又有戲感，日前舉辦首場個展「Prey of Prey（譯：獵物的獵物）」，大方展示了他專業且獨特的繪畫水準。姐妹倆近來也偶爾出現在鏡頭前，人氣滿滿。而最常從小S口中聽到的許老三，雖然較為低調曝光不多，但從他前陣子暑假在社群發的照片可以看到，整個人輪廓變得相當立體，氣質也延續了家族特色，整個人仙氣滿滿！（三位完美繼承小S的美貌基因）

4.王敏淳（Chanel）— 檢場、李翊君之女

王敏淳長得亮眼又自帶舞台魅力，從小就跟隨父母接觸演藝圈活動。重點是在音樂領域上有一定的專業，長笛、鋼琴都是涉略的範圍，高二就跳級升大學，跑去美國波士頓的伯克利音樂學院就讀，舞台魅力十足，也有粉絲直呼「基因太強」！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.李紫嫣 — 李㼈之女

李㼈與熊家婕的「校花」女兒李紫嫣，外型亮麗，不僅是女團PER6IX的成員之一，後來還跑去參加女團真人秀《未來少女》，忙於演藝工作的同時也沒有荒廢學業，考上了師大國文系！外貌出眾、氣質優雅，積極參與演藝工作，期待之後在演藝圈的發展。

6.黃于庭 — 王彩樺之女

黃于庭甜美臉蛋加上火辣身材，讓媽媽王彩樺獲得「國民岳母」的稱號，黃于庭過去在學校是熱舞社，平時愛好跳舞，用跳舞來維持身材。偶爾會出席公開活動，與媽媽同框時也氣場十足，粉絲直呼「母女顏值都爆表」！年初到澳洲遊學，但王彩樺捨不得還跟著飛去。

7.顧穎 — 李千娜之女

顧穎近日參加歌唱選秀節目《大學聲 Young Voice》身分被認出，掀起網友討論，日前母女倆首度在社群同框，兩人以同款白色上衣及紫色鴨舌帽出現，還接力合唱歌曲〈不曾回來過〉，網友看了霧煞煞，因為太像複製人了，就連女星曾沛慈看了也嚇傻以為是特效。（歌聲跟顏值都完美GET到）

▲李千娜與女兒顧穎同框。（圖／IG@n_a_n_a_l_e_e）

未來的星途誰也說不準，但可以確定的是，他們的顏值跟能力都先贏一半！不管走演藝、時尚還是其他領域，這群星二代，就是娛樂圈裡最閃亮的光芒。妞編輯已經搬好小板凳，準備看他們綻放光芒。



本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Niusnews妞新聞星二代

推薦閱讀

盛品儒肝癌病逝享年48歲　留下7歲龍鳳胎兒女…名媛妻悲痛證實

盛品儒肝癌病逝享年48歲　留下7歲龍鳳胎兒女…名媛妻悲痛證實

6小時前

網美拍「泡澡照」結果慘了！害樓下進口天花板漏水　屋主怒投訴

網美拍「泡澡照」結果慘了！害樓下進口天花板漏水　屋主怒投訴

7/28 15:01

快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！　陸網震驚：真是大女人

快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！　陸網震驚：真是大女人

6小時前

尷尬了！張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀

尷尬了！張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀

7小時前

屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！面露尷尬活動中斷　衝突畫面曝

屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！面露尷尬活動中斷　衝突畫面曝

9小時前

邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大家看

邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大家看

8小時前

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

8/18 17:20

八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」新竹開店原因曝光

8/18 16:04

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

8小時前

林逸欣「婚禮精油膏」被秒殺！成長片爆紅哥哥篇幅最少…親回原因

林逸欣「婚禮精油膏」被秒殺！成長片爆紅哥哥篇幅最少…親回原因

14小時前

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

8/18 17:07

黃鐙輝3娃全給岳母照顧！網問老婆在幹嘛…萁萁親回「重要任務」

黃鐙輝3娃全給岳母照顧！網問老婆在幹嘛…萁萁親回「重要任務」

9小時前

熱門影音

霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛

大巨蛋3萬人合唱「南部弄假牙」　FTISLAND李洪基感動示愛
權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動
戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」
邊伯賢開戰黃牛

邊伯賢開戰黃牛
朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」

朴寶劍直奔快閃店　簽不完名喊「原諒我」
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
金泰希PO影片喊「不會剪」　 Rain放閃甜回：來我家吧

金泰希PO影片喊「不會剪」　 Rain放閃甜回：來我家吧
霍建華睽違10年在台灣受訪

霍建華睽違10年在台灣受訪
范丞丞遭私生飯追車衝撞

范丞丞遭私生飯追車衝撞
連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大
金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

權恩妃現身大巨蛋性感熱舞　再跳〈Crazy In Love〉萬人暴動

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

江蕙突揪張清芳合唱〈無人熟識〉　她跑上台笑喊：我再也不頒獎了

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

李珠珢、南珉貞騎隊旗惹議　道歉認了：不懂台灣禁忌

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

許瑋甯生了！曬「一家三口照」：均安　「兒子已滿月」曝與邱澤顧娃現況

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

朴寶劍抵達高雄超寵粉！　簽名.收信「直接變見面會」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

黃鐙輝曝「結婚第一年就想離」　被萁媽情勒「很大本難念的經」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

江蕙小巨蛋開唱遇颱風擾台　揪萬人施咒：閃啦！

鄭人碩回歸《角頭》宣傳狂練孝威XD　黃鐙輝曝萁媽想加入...高捷來扛

鄭人碩回歸《角頭》宣傳狂練孝威XD　黃鐙輝曝萁媽想加入...高捷來扛

看更多

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

即時新聞

剛剛
剛剛
35分鐘前21

屈中恆宣傳活動遭當眾批「劣跡藝人」　李興文聲援：當你堅強後盾

39分鐘前20

王陽明突襲《角頭》首映！ 重現「大橋頭是我爸的」　 高捷曝：去年票房都靠他

1小時前20

7組台灣「高顏值星二代」　小S生了三個仙女、李千娜女兒根本複製貼上

1小時前0

Matzka限制女兒談戀愛　被踢爆雙標「高中就有初戀」

1小時前0

于正、林心如恩怨14年和解了！　他認「當年太小氣」曝私下聯絡過程

1小時前1

《角頭》北館五虎將罕見合體！　潘俊佳退團MP十年「想切割」：求別再叫我嘎嘎

1小時前0

人氣動畫快閃店來了！　「直接從東京空運來台」　

2小時前10

張信哲台北、北京擁4房　「還有34個不動產」驚人身家曝光！

2小時前188

李多慧返韓新身分曝光！領軍150台人遊家鄉　感動發聲：謝謝家人們

2小時前10

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

讀者迴響

熱門新聞

  1. 盛品儒肝癌病逝享年48歲
    6小時前204
  2. 網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水
    7/28 15:01
  3. 快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！
    6小時前506
  4. 張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」
    7小時前102
  5. 屈中恆遭觀眾批「涉毒該列劣跡藝人」！衝突畫面曝
    9小時前3232
  6. 邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！葉萱崩潰大哭
    8小時前3611
  7. NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」
    8/18 17:20186
  8. 八點檔男星砸千萬拓展副業　「游安順秒變顧客」
    8/18 16:044
  9. 林千又南法婚禮狂撒千萬元「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝
    8小時前1420
  10. 林逸欣婚禮精油膏被秒殺　1原因不敢再宣傳
    14小時前122
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合