7組台灣「高顏值星二代」　小S生了三個仙女、李千娜女兒根本複製貼上

文／妞新聞

說到星二代，大家第一印象就是：基因太強，天生自帶光環！妞編輯這次幫大家盤點幾位不只外貌亮眼，氣質、才華都爆棚的星二代們，順便分享一些有趣故事與最新近況，保證讓你忍不住想追蹤他們的成長日常。

高顏值星二代

1.韓菲 — 余皓然、王中平之女



有著「最美星二代」稱號的韓菲，氣質清新脫俗，完美繼承父母的優雅基因，不僅長相甜美，嗓音更是出眾，曾發行個人專輯《顯化法則》，甚至舉辦過個人演唱會《韓菲美麗境界演唱會》。此外，她也參加中國歌唱綜藝《奔赴萬人現場》，展現完美歌喉。除了音樂，近期也正朝著演員之路發展。

2.廖思惟 — 孫芸芸之女

百億千金廖思惟（Trinity）五官精緻、氣質優雅，常被說是媽媽的年輕版，因為媽媽保養年輕，不少人會把她誤認成孫芸芸的妹妹！最近廖思惟在社群上分享的私服穿搭照，每一張都美得像畫報，一舉一動總是吸引眾人目光。除了完美繼承名媛母親孫芸芸的高顏值外，時尚品味也毫不遜色！

3.許曦文（Elly）＆、許韶恩（Lily）＆許曦恩（Alice）— 小S之女

▲許曦文Elly＆許韶恩Lily。（圖／IG）

▲許曦恩Alice。（圖／IG）

過去的Elly有著獨特的「厭世風格」，拍照總是酷酷的，近期完美轉變辣妹風，髮色超吸睛！Lily曾被說神韻像《黑暗榮耀》的朴涎鎮，眼神深邃又有戲感，日前舉辦首場個展「Prey of Prey（譯：獵物的獵物）」，大方展示了他專業且獨特的繪畫水準。姐妹倆近來也偶爾出現在鏡頭前，人氣滿滿。而最常從小S口中聽到的許老三，雖然較為低調曝光不多，但從他前陣子暑假在社群發的照片可以看到，整個人輪廓變得相當立體，氣質也延續了家族特色，整個人仙氣滿滿！（三位完美繼承小S的美貌基因）

4.王敏淳（Chanel）— 檢場、李翊君之女

王敏淳長得亮眼又自帶舞台魅力，從小就跟隨父母接觸演藝圈活動。重點是在音樂領域上有一定的專業，長笛、鋼琴都是涉略的範圍，高二就跳級升大學，跑去美國波士頓的伯克利音樂學院就讀，舞台魅力十足，也有粉絲直呼「基因太強」！

5.李紫嫣 — 李㼈之女

李㼈與熊家婕的「校花」女兒李紫嫣，外型亮麗，不僅是女團PER6IX的成員之一，後來還跑去參加女團真人秀《未來少女》，忙於演藝工作的同時也沒有荒廢學業，考上了師大國文系！外貌出眾、氣質優雅，積極參與演藝工作，期待之後在演藝圈的發展。

6.黃于庭 — 王彩樺之女

黃于庭甜美臉蛋加上火辣身材，讓媽媽王彩樺獲得「國民岳母」的稱號，黃于庭過去在學校是熱舞社，平時愛好跳舞，用跳舞來維持身材。偶爾會出席公開活動，與媽媽同框時也氣場十足，粉絲直呼「母女顏值都爆表」！年初到澳洲遊學，但王彩樺捨不得還跟著飛去。

7.顧穎 — 李千娜之女

顧穎近日參加歌唱選秀節目《大學聲 Young Voice》身分被認出，掀起網友討論，日前母女倆首度在社群同框，兩人以同款白色上衣及紫色鴨舌帽出現，還接力合唱歌曲〈不曾回來過〉，網友看了霧煞煞，因為太像複製人了，就連女星曾沛慈看了也嚇傻以為是特效。（歌聲跟顏值都完美GET到）

▲李千娜與女兒顧穎同框。（圖／IG@n_a_n_a_l_e_e）



未來的星途誰也說不準，但可以確定的是，他們的顏值跟能力都先贏一半！不管走演藝、時尚還是其他領域，這群星二代，就是娛樂圈裡最閃亮的光芒。妞編輯已經搬好小板凳，準備看他們綻放光芒。





