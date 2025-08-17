直擊／粉絲原地乖乖坐好！朴寶劍下台零暴動哭了：大家有守約⋯

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣男星朴寶劍17日在高雄舉辦見面會，他與粉絲互動頻繁，場上有媽媽寫信表示希望他給予自己鼓勵，他邀請媽媽與孩子一起上台，更與粉絲共舞〈bombastic〉，氣氛超歡樂。只是向來感性的他，在見面會尾聲被開啟淚點，他下台海巡每個區域的粉絲，觀眾在原地乖乖坐好，他再次上台後感動到哭了。

▲朴寶劍看到粉絲守約很感動哭了。（圖／讀者提供）



朴寶劍17日舉辦見面會，活動尾聲，特地走下舞台巡視每個區域，令他意外的是，粉絲都有遵守約定乖乖坐好，因此感動到哭出來，當場唱不下去，歌迷喊著「不要哭」，他破涕為笑表示「我沒有哭啊，你們幹嘛叫我不要哭，剛剛大家都有遵守約定坐好，多虧大家盡可能可以一位一位眼神交流，真心感謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴寶劍哭到唱不下去。（圖／讀者提供）



見面會，朴寶劍流露真情：「大家給我的是無條件的愛，我可以得到大家滿滿的愛，我很感謝，也不覺得是理所當然，我會努力把愛回報給大家，希望大家跟著我的腳步一起走，偶爾拍拍我的被鼓勵我、給我力量、安慰我、喜歡我，真心感謝大家。」相約一起走下去。

▲朴寶劍90度鞠躬粉絲。（圖／讀者提供）



朴寶劍整理完情緒後，再次唱剛剛沒唱完的歌曲，而他在活動最後落幕前，感性表示「好像有粉絲是今天生日，又或者也有人士昨天過生日、明天過生日，謝謝你們出生、感謝你們的存在，還有謝謝你們來到此處看我，謝謝大家生日快樂，回家要小心喔，以上是朴寶劍在高雄」。