愛雅認「懷孕3個月藏得好辛苦」　挺孕肚回母校：像小一新生

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布嫁給圈外15年好友，去年年底正式舉辦婚禮，並於本月14日在社群公開懷孕喜訊。今（17）日她再度發文，曬出一張挺孕肚回母校的照片，同時也在文中分享即將成為新手媽媽的心情，「懷孕三個月內， 傳統說法總說『不能說』。 但這份秘密，藏得好辛苦。」貼文一出。立刻掀起討論。

▲愛雅14日宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



愛雅開心表示「真心感謝大家的祝福與留言，每一句話我都收進心裡」，字句間流露出滿滿的幸福感。她將自己形容成「小一新生剛踏進校門」，既期待又帶點忐忑，也不忘呼籲「學姐媽媽們」給她一些溫柔的建議，讓這段新手媽媽的旅程多些安心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛雅坦言，懷孕初期的三個月遵循傳統「不能說」的習俗，讓她覺得壓力頗大。她笑說，有時候只是一句「我今天不能喝酒喔」，就會立刻被身邊朋友察覺端倪，甚至不敢常常出門，因為朋友一個「妳懷孕了喔？」的眼神總是比她還快默認答案。這段期間的身體及心理變化，讓她每天都充滿「為什麼」和「怎麼辦」的疑問，也讓她體會到懷孕的辛苦。

▲愛雅宣布懷孕後再發文。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

不過，愛雅也感性地表示，雖然懷孕的前三個月藏得辛苦，但能順利度過讓她覺得很感恩。愛雅在文中直呼，謝謝老天送來這份「最珍貴盲盒」，並透露自己和寶寶目前狀況良好，同時也特別感謝親友滿滿的祝福，認為這份支持對她來說是種鼓勵與力量。最後，她再度向「學姐媽媽們」發出邀請，想聽聽她們在孕期前三個月的深刻感受或小祕訣，希望能減少自己作為「學妹」的緊張心情。