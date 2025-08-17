獨家／淚崩！朴寶劍來台灣9年這點沒變　「中文手寫信」連親簽都繁體

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男神朴寶劍16日抵達小港機場，此趟是為了高雄見面會而來，向來寵粉親切的他，除了在機場開起小型簽名會，還直奔夢時代周邊快閃店，與近300名粉絲近距離互動。而他每次來台灣，都會親筆寫下中文信件給粉絲，這次也不例外，9年來的誠意不變，《ETtoday》獲得粉絲所提供的VIP福利署名親簽卡，他連粉絲名字都寫「繁體中文」，十分用心。

▲朴寶劍每次來台灣都會親手寫下信件給粉絲，且每次都是繁體中文。（圖／讀者提供）



朴寶劍見面會預計17日17點開始，下午起開始發放VIP區福利，一名讀者向《ETtoday》分享VIP福利署名親簽卡，除了有朴寶劍本人的簽名，他還寫下祝福話語「God bless U」，不僅如此，粉絲的姓名更是用「繁體」親簽寫下，整潔又誠意十足的筆劃，光是看到卡片就能感受到他的誠意。

▲朴寶劍見面會VIP福利署名親簽是「繁體中文」。（圖／讀者提供）



讀者加碼透露一張全場都能拿到的「印刷繁體卡片」，同樣是朴寶劍本人所寫下的繁體中文，「大家好！我是朴寶劍，久違地要見到我一輩子的好朋友，讓我好期待今天真心感謝大家，在人生這趟旅程中成為我的朋友，希望這趙旅行讓未來的我在回憶時，能說那真是一段美好的時光，希望各位的旅途總是平安、幸福，無論在哪一個季節，BE WITH YOU希望大家都能健康！都能幸福。」

▲朴寶劍高雄見面會印刷的繁體中文信件公開。（圖／讀者提供）



事實上，朴寶劍2016年因戲劇《請回答1988》爆紅後，首次來台舉辦見面會，他當時就是用繁體中文寫下信件，9年來已經成長為享譽國際的巨星，但他誠意沒變過，這次同樣寫信與粉絲溝通、互動，透過中、韓雙語與粉絲打招呼，小小細節都能展現他的細膩心思。