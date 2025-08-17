范丞丞「遭私生飯瘋狂尾隨」！駕車衝撞工作人員　3女惡劣叫囂畫面瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

大陸私生飯橫行，嚴重危害到藝人人身安全，成為一大亂象。這次遭殃的是男星范丞丞，在機場遭多名私生飯駕車尾隨，工作人員試圖阻止時，私生飯竟意圖衝撞，囂張惡行令人相當憤怒。

范丞丞17日凌晨飛抵大陸杭州蕭山機場，遭遇多名私生飯駕車尾隨。在行經某停車場時，工作人員上前勸阻私生飯繼續跟車，豈料對方在倒車離開時，突然改變方向意圖衝撞工作人員，所幸工作人員及時閃避未造成傷亡。

▲范丞丞遭私生跟車。（圖／翻攝自范丞丞工作室）



[廣告]請繼續往下閱讀...

工作室稍早嚴厲發聲明，表示團隊已完整保存相關影像證據，在確保范丞丞安全抵達下榻飯店後，隨即向當地警方報案並提交證據，以追究涉事人員的法律責任，杭州警方接獲報案後，已將鬧事的私生飯帶回警局進行調查。法律專家指出，蓄意開車衝撞可能構成「故意傷害未遂」或「危險駕駛罪」。

▲范丞丞遭私生跟車。（圖／翻攝自范丞丞工作室）

范丞丞工作室在聲明中強調，團隊曾多次呼籲粉絲理性追星，在適當場合與藝人互動，共同維護彼此的生命安全，然而類似事件仍屢禁不止，工作室再次重申，將堅決抵制一切私生行為，維護公共秩序，並呼籲粉絲以正當方式支持藝人，避免觸犯法律底線。

▲范丞丞遭私生跟車。（圖／翻攝自范丞丞工作室）