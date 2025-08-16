《寶可夢》竹蘭配音員病逝！上周才取消演唱會　3天後癌症惡化

記者蔡宜芳／綜合報導

日本配音員櫻井智是偶像歌手出身，後來轉戰配音領域，曾參與過人氣動畫《怪盜聖少女》、《神劍闖江湖》、《神奇寶貝鑽石&珍珠》等作品。她上周才因身體不適，取消8月17日的演唱會，沒想到16日就被證實已於日前病逝，享年53歲。

▲竹蘭的配音員櫻井智在13日逝世。（圖／翻攝自寶可夢官網、櫻井智X）

櫻井智的官方帳號於16日發布訃告，指出櫻井4日因長期的癌症惡化而住院，但病情未有改善，不幸於13日離世，「櫻井智一直以重返健康、重拾舞台為目標，與我們一同積極接受治療，但最終仍走到這一步，我們感到非常痛心與不捨，在此對一直支持她的粉絲致以深深歉意。」官方表示，櫻井的葬禮將以私人形式，由近親舉行，媒體與粉絲請勿前往弔唁或採訪，未來將考慮另行舉辦與粉絲的告別會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此前，櫻井智原定在17日舉辦個人演唱會「TOMO夏2025 Live！」，但主辦單位在10日表示，因櫻井身體不適，難以在一周內康復，必須取消活動。怎料不久後便傳出其離世的噩耗，令許多粉絲感到相當震驚。

▲櫻井智原定在17日舉辦演唱會。（圖／翻攝自X／TOMO_SAKURAI_）

櫻井智在1987年以三人偶像團體「Lemon Angel」成員身分出道，之後轉戰配音界，代表角色包括《超時空要塞7》的米蓮、 《怪盜聖少女》的羽丘芽美、《神劍闖江湖》的卷町操等。她在2016年9月因聲音狀況惡化，一度宣布引退，但2019年又復出，並在《神奇寶貝鑽石&珍珠》中為竹蘭一角配音，再度引起廣泛關注。