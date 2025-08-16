何潤東睽違7年再接台劇！帥演游泳教練　3度《泡沫之夏》江豐宏

記者蕭采薇／台北報導

台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》，上個月在新加坡展開拍攝，15日在台北開鏡，總導演江豐宏率領劉修甫、項婕如、吳念軒、趙崇喆、張豐豪等主演群們一起拜拜祈福，7年未在台灣演出的何潤東（Peter）也特別演出游泳隊教練一角，這是他與江導的第3次合作。

▲何潤東（右三）在《夜半11點學校見》演出游泳教練。（圖／三匠影視提供）

台灣三匠影視與新加坡新傳媒聯合製作的校園奇幻愛情《夜半11點學校見》，故事描述一名可以看見鬼的高中生，遇見了一個渴望見到已故祖父的女孩，兩人攜手揭開一連串的謎團，探索愛與失落、生與死的故事，該劇日前已完成新加坡2周的取景，本周轉回台北繼拍，並舉行開鏡儀式。

何潤東近來在台灣的作品以擔任導演居多，上一次接戲是2018年的《翻牆的記憶》，這次應總導演江豐宏邀約，他二話不說就答應，角色也讓江導自行決定，劇中擔任游泳校隊教練的他是其中一個重要單元的主角，這也是他與江豐宏的3度合作，之前的《情定愛琴海》、《泡沫之夏》都創佳績。

▲《夜半11點學校見》劉修甫、項婕如主演。（圖／三匠影視提供）

除何潤東外，男、女主角由劉修甫、項婕如擔綱，為了培養演員的默契，劇組進行2個月的前置，讓演員上了14堂的表演課，讓獲益匪淺的劉修甫大呼「賺到了，學到好多，也讓演員們彼此更熟悉。」

項婕如也認為上表演課對增進演員間的默契很有幫助，「一開始我跟修修不認識，但上完表演課默契很好，很多對劇中的角色想法是一樣的。」劇中劉修甫是游泳隊員，不但有先去上游泳課，還花了2個月找教練健身，並補充高蛋白，雖然體重沒變，但身材更精實。

▲《夜半11點學校見》到新加坡出外景，（左起）張豐豪、趙崇喆、劉修甫、何潤東、蔡振廷，張玴睿在地標魚尾獅前拍照留念。（圖／三匠影視提供）

劉修甫、項婕如在現場也抓住時間跟何潤東互動學習，劉修甫說：「Peter哥很陽光、幽默，就像是真的教練一樣，跟我們分享很多拍戲的經驗，還約大家去他家玩。」項婕如最常跟Peter聊天的地方，是窩在導演旁邊一起看monitor(螢幕)，「Peter哥對導演、攝影方面很有興趣和想法，常常我們收工後都不走，就在monitor旁，拍攝時就認真看畫面，喊卡就聊戲。」

▲影集《夜半11點學校見》主要演員（左起）蔡振廷、張豐豪、趙崇喆、吳念軒、劉修甫、項婕如、鄭穎、鄭芯恩、陳彥佐今一起參加開鏡儀式。（圖／三匠影視提供）



吳念軒是《夜半11點學校見》導演江豐宏最後一個定的演員，他的角色貫穿全場，跟主要演員都有對戲，今在開鏡現場他幫大家拍照、打光，感覺就像大哥一樣照顧弟弟妹妹。吳念軒繼《翻牆的記憶》後再跟何潤東、張豐豪合作很開心，不過他跟何潤東在新加坡擦身而過沒遇到，但很期待兩人在台北對戲，「P哥是點子王，有很多很棒的意見，跟前輩一起拍戲很舒服，腦中已經浮現跟他對戲的畫面。」

▲吳念軒是《夜半11點學校見》導演江豐宏最後一個定的演員。（圖／三匠影視提供）