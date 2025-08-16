畢書盡勇奪年度歌手！　激動感謝粉絲：沒有你們，無法站上這個舞台

記者蔡琛儀／台北報導

有「新加坡金曲獎」之稱的新加坡新傳媒YES 933潮流音樂盛典邁入第二屆，今年將於9月28日在新加坡室內體育館登場。昨（15日）舉辦啟動記者會，公佈完整得獎名單與演出陣容，其中畢書盡以穩健音樂實力與高人氣，首度奪下「年度歌手」，他也現場感性致謝粉絲：「沒有你們，我無法站上這個舞台！」

▲畢書盡奪下新加坡新傳媒YES 933潮流音樂盛典「年度歌手」。（圖／新傳媒YES 933提供）

畢書盡在記者會上演唱〈太陽陪著星星〉、〈不苦〉、〈跟自己說再見〉三首曲目，提前為盛典暖身。他表示首次登上新加坡潮流音樂盛典舞台，目前仍與團隊討論演出細節，但保證帶來前所未見的精彩表演與小驚喜，請歌迷拭目以待。

即將在8月17日舉辦個人新巡演新加坡站的畢書盡，也分享近期排練與健身生活，他說：「從四月一路唱到馬來西亞，再到新加坡，練唱強度越來越高，飲食也控制嚴格，雖辛苦，但對支持我的人負責。」談及演出可能流露真情，他坦言每場都會有感動，但最重要是呈現最佳表演。

▲畢書盡相當喜愛新加坡。（圖／新傳媒YES 933提供）

難得再訪新加坡，對於新加坡美食念念不忘的他直嚷：「最想念海南雞飯跟胡椒螃蟹，這次一定要去大快朵頤！」透露先前帶著家人曾來過新加坡旅遊，更許願能再帶家人來新加坡玩，「很喜愛新加坡的氛圍，空氣中有種休閒感，希望下一次有機會能帶著家人們女兒去新開的水族館與夜間動物園走走！」昨晚記者會也公布其他得獎者，包括李榮浩、A-Lin、林宥嘉、張哲瀚、周興哲、陳勢安、Energy、文慧如、五堅情，以及「年度新人」菲道爾、單依純。