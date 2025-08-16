海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」！控借住遭性侵 他形象全毀現況曝

記者潘慧中／綜合報導

呂文婉近日在《同學來了》爆料一樁娛樂圈秘辛，提及一名女生回憶與某情歌才子的相遇過程，「她說當時她剛從國外回來，然後在一個茶藝館裡面，他們是坐鄰近的一個位子。就在喝茶的過程當中，她就跟這個男生對上眼了。」

▲這段往事要從茶藝館講起。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



該女生當場進一步表示，因為剛從國外返台，一時沒有家人朋友在身邊，便與相談甚歡的才子吐露「借住的意味」。未料，她事後聲稱因此遭到男方性侵。話說至此，呂文婉也強調：「這是當時這個女生的說法。」

▲▼女生聲稱借住遭性侵。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



不過，男方的說法則完全不同。呂文婉轉述：「他是說，地點是對的，就是茶藝館，萍水相逢；可是這個女生主動示好，然後跟他講說『我們可能前世有一段姻緣』。」偏偏男方特別相信前世今生，讓他覺得和該女生必然有緣分，才會發展出進一步關係。

▲才子剛開始深信和該女有前世的緣分。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



男方強調，兩人發生關係是合意的行為，未料女生的行為舉止越來越奇怪，原本只是借住兩三天，卻逐漸延長成一週，到最後甚至不搬走。但因為他還是希望對方搬走，雙方才終於撕破臉。

▲女生遲遲不搬走，才子決定撕破臉。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



沒想到，女方竟拿著沾有精液的內褲告上法院，並聲稱遭性侵。對此，呂文婉解釋：「裡面當然一定有東西，有啊，他們是有發生關係，但男生說那是合意的性行為，不是所謂的強迫。」最終，法院還給男歌手清白。

▲▼女生最後拿著沾精內褲提告才子。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



儘管如此，這起事件仍對男歌手造成重創。呂文婉感嘆：「他從此真的從神壇跌到地獄，有好多年、好多年完全都爬不起來。」直到轉向其他領域發展才逐漸東山再起，但這段遇人不淑的經歷，仍讓他打擊極大，事業至少出現了5年的斷層。