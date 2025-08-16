ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《零日攻擊》高橋一生、連俞涵「大學戀人照」曝光！　跨國戀：愛情不用翻譯

記者蕭采薇／台北報導

旗艦級台劇《零日攻擊》話題不斷，第3集再度轉換風格成媒體諜報劇，連俞涵飾演電視台主播，「日劇男神」高橋一生則扮演台日混血的科技產業人士。兩人在大學時代曾是戀人，多年後再相遇竟成「亡命鴛鴦」，雙雙遭綁架施暴。而與高橋一生劇中談戀愛，讓連俞涵高喊：「愛情不用翻譯！」

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵、杜汶澤、楊大正。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵多年後再相遇，竟成「亡命鴛鴦」。（圖／牽猴子提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

第3集《ON AIR》由蘇奕瑄執導，描述共軍認知戰的各種威脅，不只滲透進媒體，甚至一般人的家電用品都可能已遭潛伏，藏著偷偷蒐集資訊的祕密晶片，更甚至有「洗產地」竄改產地標示的荒謬情事，教人看得膽戰心驚。

高橋一生為本劇做了充分準備：「我所飾演的角色背負著複雜的背景，他的每個判斷與行動背後都藏著內在的掙扎。為了表達這樣搖擺不定的內心世界，我在準備時著重在呼吸、眼神與站姿等非語言的表現，而不只是台詞。」

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵、杜汶澤、楊大正。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》高橋一生飾演台日混血的科技產業人士。（圖／牽猴子提供）

高橋一生說：「此外，因為本作品的背景與特定的國際情勢相近，我有意識地避免被『國家』或『政治』這些概念牽引，專注於塑造一個純粹的『人』。這個角色最重要的，是他『相信什麼、想守護什麼』的動機。能夠細膩地詮釋這一點，對我來說就是對本作品最大的敬意。」

上周在東京舉行的日本首映記者會上，製作人鄭心媚指出，高橋一生對角色極為認真，會細問中文台詞應偏向中國或台灣用語，讓她深受感動。導演蘇奕瑄也補充說：「高橋對角色的專注研究，讓我學習啟發很多，對劇本角色的理解更完整。」

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵、杜汶澤、楊大正。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵在戲中，兩人大學時代曾是戀人。（圖／牽猴子提供）

談到劇中與高橋一生的愛情戲，連俞涵高喊「愛情不用翻譯」，她說：「人的情感有時候有語言無法訴說的部分」，儘管跟真實世界中跟高橋語言不通，但他們在這部劇中「有很多透過眼神交流的部分。」

至於戲中也身為連俞涵前男友的楊大正，如何看待「情敵」高橋一生？他笑說：「我第一次看到高橋一生的時候，就知道『慘了』。」現場哄堂大笑。雖與高橋一生在劇中同為女主角的舊情人，但私下毫無競爭心，反而真心祝福角色的選擇。他也邀請日本觀眾9月到東京Live House支持他所屬的滅火器樂團的演出。

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵、杜汶澤、楊大正。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》楊大正。（圖／牽猴子提供）

連俞涵和高橋一生有不少遭黑衣人追捕的動作戲，連俞涵說她一度因本能反擊，「我一直拿包包打黑衣人，把他們打飛，他們都抓不住我。後來導演才叫他們要抓緊一點，說我不可以比高橋會打。」

不只動作戲賣命，連俞涵播起新聞也很拼命，她每集都會出現，即使沒露面，也有播報聲音，「除了我自己的第3集，1到10集的新聞都要我播，所以我還到綠key棚內繼續拍。而且不同集數的導演還會修改，所以我到今年還有去補錄。」

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵、杜汶澤、楊大正。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》連俞涵飾演新聞主播，為此進入真實的新聞台實習及拍攝。（圖／牽猴子提供）

連俞涵為此進入真實的新聞台實習及拍攝，「我們梳化時，他們還沒下班；拍到凌晨也還有人在；到早上，要趁他們進來工作之前趕快撤。他們是每天這樣，雖然我只是扮演，好像身歷其境。」

連俞涵在家也看各家主播播新聞，並請主播老師指導，檢視自己播新聞的狀態，「我還跑去空曠的地方請朋友聽我讀新聞稿，試看看如果沒字幕，朋友有沒有聽得清楚我播報的內容。」劇中有段在主播台上專訪杜汶澤，連俞涵笑說：「杜哥看到主播有讀新聞稿的機器，也很想要的樣子，是非常幽默又溫和的人。」

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵、杜汶澤、楊大正。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》連俞涵飾演主播，專訪杜汶澤。（圖／牽猴子提供）

高橋一生與連俞涵有今昔兩個時空的對手戲，包括大學時代是一對戀人。高橋一生表示：「連俞涵是一位非常柔軟、內心堅強的演員。即使鏡頭不在拍，她也能持續保有角色的情緒，並自然地融入場景當中。我們跨越語言的隔閡，在片場中彼此作為『人』來對待與交流。儘管本作品蘊含政治議題，但我們所詮釋的並不是國家，而是兩個人的關係本身。在這些細膩的互動中，連俞涵展現了極高的誠意，讓我更想在台詞以外的層面傳達更多情感。」

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵、杜汶澤、楊大正。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》高橋一生、連俞涵有戀愛戲。（圖／牽猴子提供）

此次與台灣製作團隊合作的感受，高橋一生說：「與台灣製作團隊合作，最讓我印象深刻的不是表面的效率或節奏，而是他們對每一場戲、每一個動機都非常用心面對的態度。拍攝期間，對於我們提出的建議，他們也願意反覆花時間溝通。有時候甚至會暫停現場拍攝，討論角色的動機或場景背景，製作方也始終認真面對。整體上我感受到一種共識：『即使必須暫停，也值得為了深化作品去做。』作為演員，能參與這樣的創作過程是非常珍貴的經驗，對於提升作品品質也有極大幫助。」

 

