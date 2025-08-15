凱莉學會了一個人過日子　《慾望城市：華麗下半場》完結篇一面倒負評

▲凱莉去紐約餐廳吃亞洲菜，因為一個人，所以店員安排她對面坐著巨型絨毛娃娃。很明顯，編劇去過海底撈。（HBO Max提供）



圖文／鏡週刊

儘管大家已經習慣影集《慾望城市》（Sex and the City）6季落幕後，兩部電影版都有些消費粉絲的嫌疑，但都比不上《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...）第3季完結篇那樣，引發眾多評論的負面聲浪。

《慾望城市：華麗下半場》第3季的結束，意味著觀眾就此要跟凱莉等眾多角色告別，因此大家期待的是這些人物都能有讓人心滿意足的結局。不過換來的，都是一些讓人摸不著頭緒的安排。首先是凱莉面對在紐約市的單身生活，她在一間亞洲菜餐廳吃飯，點餐用平板電腦，上菜是機器人，然後因為一個人吃飯，店員在她對面放了一個大絨毛娃娃陪她吃飯，免得她形單影隻。看來編劇去過海底撈才會這樣寫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

夏綠蒂面對老公哈利罹患攝護腺癌的危機，因為治療引發的陽痿後遺症，終於在這一集解決了，於是倆人放下感恩節晚餐的餐桌佈置，開心跑去臥房。其他人物的發展，基本上就是跟上一集沒差多少，沒有人分手、也沒有人出軌。

▲夏綠蒂（左）欣喜發現老公哈利（右）擺脫了陽痿危機。（HBO Max提供）

因此完結篇真正的重頭戲，就是凱莉學會了一個人，她最後在自己撰寫的小說，儘管是虛構的劇情，但毫無疑問代入了她個人的遭遇，她寫下：「這個女人意識到她並不孤單—她獨自一個人。」

全劇就在凱莉於走廊上翩翩起舞，背對鏡頭結束。不，莎曼珊還是沒有出來，也沒交代她的下落。評論之所以一面倒，都覺得第3季前面演了10集，最後2集根本就是完全放棄任何的鋪陳，所謂的結局就不像個結局：雖然登場的角色很多，卻沒有人終成眷屬。

身為本劇的監製、導演、編劇的麥可派屈克金（Michael Patrick King）解釋，《慾望城市：華麗下半場》的整個過程是關於：「如果身邊沒有人該怎麼辦？怎麼能真正感受到這種感覺？」他解釋這一季的安排，都是為了讓凱莉有這種感覺，表明最後她有可能是這樣子，「特別是最後一集，是關於在她身邊圍繞著如此多的混亂、如此多的愛和如此多的家人，以至於觀眾會覺得她並不孤單。當她走進那棟安靜的漂亮房子，吃起南瓜派時，你也會意識到，『哦，那也是美好的生活。 那是一段相當美好的生活。』」

▲《慾望城市：華麗下半場》最後就在凱莉背對鏡頭，翩翩起舞來到全劇終。（HBO Max提供）

粉絲的反應是，影集《慾望城市》4位個性不同、活力四射女主角，到了《慾望城市：華麗下半場》的個性都改變了。特別是米蘭達本來是精明的律師，但是在這裡她很多事情都舉棋不定、優柔寡斷；夏綠蒂可愛的一面就是她相較於保守，對很多事情會有過度誇張反應，但她現在變成在各個方面都想做到滿分、過度完美的媽媽。

相較於粉絲的反應如此極端，女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessick Parker）說她並沒有監督粉絲評論的習慣，從來都不會透過社交媒體去檢查觀眾的回應，「因為或多或少，都會得到一些讀起來感覺並不是很好的評論。我當然希望人們擁有這些感受，而不是去監管或嘗試糾正他們的意見。」《慾望城市》全季與《慾望城市：華麗下半場》全季，都可於HBO Max收看。

更多鏡週刊報導

這次凱莉真的要說掰掰了 《慾望城市：華麗下半場》第3季劃上句點

艾登與凱莉真的ㄘㄟˋ了 《慾望城市：華麗下半場》4度分手

編劇出包了 《慾望城市：華麗下半場》某人老爸死了兩次