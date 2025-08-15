「大馬女神」穿短褲不扣釦子被問爆　霸氣喊話：我喜歡別管我！

記者王靖淳／綜合報導

「大馬女神」蔡卓宜日前曾在社群分享一系列自己出國的照片，不過卻引發部分網友好奇為何她穿短褲時，扣子不扣起來。為此，蔡卓宜最近透過小紅書重新發布這組照片，同時也在文中回應此事。

▲蔡卓宜會在社群分享日常。（圖／翻攝自小紅書／蔡卓宜Joey）

透過蔡卓宜分享的照片可見到，她身穿一件色彩鮮豔的綁帶式露背短版上衣，上衣採繞頸設計，並以腹部交叉綁帶收束，露出纖細的腰線及腹部線條。她的下身搭配淺色牛仔短褲，褲頭隨性打開，肩上還背著一條藍白點點編織背帶的小包，整體造型既清涼又俏皮。

▲蔡卓宜分享出國日常照。（圖／翻攝自小紅書／蔡卓宜Joey）



蔡卓宜在文中大方分享造型細節。她表示，上衣是在曼谷街頭購入，至於褲子雖常被人調侃「怎麼不扣起來」，但她直言喜歡就好，並不在意外界的眼光，「我喜歡所以別管我。」蔡卓宜也坦言過去曾因圓肩、駝背陷入自我內耗，對外在過度在意與糾結。這段經歷讓她深刻意識到，不內耗並非什麼都不管，而是選擇相信自己，並有自律地去改變與改善。

▲蔡卓宜解釋褲子不扣起來的原因。（圖／翻攝自小紅書／蔡卓宜Joey）